Questo martedì, il Cinema Esperia propone, alle 21, il film “Perfect Days” (Giappone, Germania, 2023) di Wim Wenders, Premio della Giuria Ecumenica e Prix d'interprétation masculine all'attore protagonista K?ji Yakusho a Cannes 2023. Hirayama conduce una vita semplice, scandita da una routine perfetta. Si dedica con cura e passione a tutte le attività della sua giornata, dal lavoro come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo all’amore per la musica, ai libri, alle piante, alla fotografia e a tutte le piccole cose a cui si può dedicare un sorriso. Nel ripetersi del quotidiano, una serie di incontri inaspettati rivela gradualmente qualcosa in più? del suo passato. Il film è in cartellone alle 19 anche al Cinema Rex.

Cinema Il Lux

Due le proposte questa settimana al Cinema Il Lux, entrambe in versione originale sottotitolata. Alle 18.30 inizia “L’estate di Cléo” (Francia, 2023) di Marie Amachoukeli-Barsacq. È un rapporto di affetto sincero e potente, quello tra Cléo, sei anni, e la sua tata Gloria, un legame del tutto simile a quello che lega madre e figlia. Così, quando Gloria deve tornare a Capo Verde per prendersi cura della sua famiglia, con il permesso del padre, Cléo viaggia fino al Paese natale della sua tata e passa con lei un’ultima estate carica di dolcezza e speranza. Da non perdere, inoltre alle 21 la proiezione di “Quarto potere” (USA, 1941) di Orson Welles. Charles Foster Kane, magnate e media tycoon, muore abbandonato da tutti nella sua lussuosa residenza, Xanadu. Ma, prima di spegnersi, pronuncia la parola “Rosebud”. Chi o cos’è Rosebud? E cosa si nasconde tra le pieghe della vita di un individuo che, come lui, è stato in grado di incarnare il Sogno Americano finché quel sogno non è diventato un incubo?

Multiastra

Il Multiastra punta questa settimana, alle 17.15 e alle 20 (in versione originale sottotitolata), su “The Holdovers- Lezioni di vita” (USA, 2023) di Alexander Payne, premiato agli Oscar 2024 nella categoria Miglior attrice non protagonista (Da'Vine Joy Randolph). Il film racconta la storia di uno scontroso professore di una scuola privata del New England, che rimane nel campus durante le vacanze per sorvegliare gli studenti che non possono tornare a casa. Alla fine, stringe un improbabile legame con uno di loro, un ragazzo strambo e problematico, e con la cuoca della scuola, il cui figlio risulta di recente disperso in Vietnam.

Porto Astra

Quattro le proiezioni in quest’ultimo martedì di marzo al Porto Astra. Si comincia alle 16.40 con “Un altro ferragosto” (Italia, 2024) di Paolo Virzì. Due tribù di villeggianti, due Italie apparentemente inconciliabili, sono destinate ad incontrarsi di nuovo a Ferragosto, per una sfida stavolta definitiva. Alle 17.10 è il turno di “Povere creature!” (USA, 2023) di Yorgos Lanthimos, vincitore di due Golden Globe come Miglior film musical o comedy e Miglior attrice in un film musical o comedy e Leone d’Oro all’ottantesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film racconta l’incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn, un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura attraverso i continenti. Si prosegue alle 20.20 con “Oppenheimer” (USA,2023) di Christopher Nolan, Premiato ai Golden Globes 2024 per Miglior regia, Miglior attore non protagonista, Miglior colonna sonora, Miglior film drammatico, Miglior attore in un film drammatico. Il film è la cronaca dell'ascesa di J. Robert Oppenheimer, dai dipartimenti di fisica americana alla direzione del laboratorio di Los Alamos, dove darà vita alla prima bomba atomica. Infine, alle 20.50, si chiude con “Past Lives” (USA, 2023) di Celine Song. Nora e Hae Sung, due amici d’infanzia profondamente legati, si separano quando la famiglia di Nora emigra dalla Corea del Sud. Due decenni dopo si ritrovano a New York, vivranno una settimana cruciale in cui si confronteranno sul destino, l’amore e le scelte che segnano il corso della vita, in una storia d’amore moderna e struggente.

Le proiezioni de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema” riprenderanno martedì 7 maggio 2024.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Unione Interregionale Triveneta AGIS

Tel. 049 8750851

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis. trevenezie/

