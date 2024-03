Martedì al cinema a tre euro

Tornano a marzo, maggio e novembre 2024 nelle sale padovane gli appuntamenti con “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

A partire da martedì 5 marzo gli spettatori potranno recarsi in sala per assistere a proiezioni a costo ridotto di opere in prima visione o provenienti dai più prestigiosi festival internazionali, guidati nella visione dalle introduzioni di critici cinematografici e docenti universitari.

«Obiettivo dell’iniziativa – dichiara Cristiano Corazzari Assessore alla Cultura della Regione del Veneto - è non solo quello di consolidare la diffusione della cultura cinematografica e del piacere di andare al cinema da parte del pubblico, ma anche valorizzare quelle opere filmiche che, in qualche modo, vengono escluse dalla grande distribuzione, nonché incentivare l’abitudine alla fruizione del prodotto filmico delle sale di prossimità».

Cinema Esperia

In questo primo martedì di rassegna troviamo al Cinema Esperia alle 21 il film “Martedì e venerdì” (Italia, 2024) di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis. Marino è in un momento difficile della sua vita. Si è appena separato da sua moglie Simona e può vedere sua figlia soltanto due giorni a settimana, martedì e venerdì. A causa di vecchie tasse non pagate, è costretto a chiudere la sua officina motociclistica. Le difficoltà economiche crescenti e l’incapacità di far fronte a una nuova e complicata gestione della sua vita privata lo spingono a unirsi alla banda di un amico criminale.

Cinema Il Lux

Sempre alle 21 il Cinema Il Lux proietta in versione originale sottotitolata “Upon Entry - L'arrivo” (Spagna, 2022) di Juan Sebastián Vásquez e Alejandro Rojas. Diego è venezuelano, Elena catalana. Dopo aver convissuto a Barcellona decidono di trasferirsi negli Stati Uniti con il sogno di una nuova vita. Ma all’area immigrazione dell’aeroporto di New York qualcosa non va: i due sono costretti a subire un interrogatorio che metterà in discussione la loro stessa relazione.

Cinema Rex

Due le proposte al Cinema Rex. Alle 19 inizia “Il Ragazzo e l'Airone” (Giappone, 2023) di Hayao Miyazaki. Spinto dal desiderio di rivedere sua madre, Mahito, un ragazzo di 12 anni, si avventura in un regno abitato dai vivi e dai morti. Un luogo fantastico dove la morte finisce e la vita trova un nuovo inizio. Una storia sul mistero della vita e la creazione, in omaggio all’amicizia. Segue, alle 21.15, “Finalmente l'alba” (Italia, 2023) di Saverio Costanzo, viaggio lungo una notte di una ragazza che, nella Cinecittà degli anni 50, diventa la protagonista di ore per lei memorabili che da ragazza la trasformeranno in donna.

Multiastra

Il Multiastra punta questa settimana (ore 19) su “Killers of the Flower Moon” (USA, 2023) di Martin Scorsese. All’inizio del XX secolo la scoperta del petrolio trasformò l’esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all’altro immensamente ricchi. L’improvviso benessere di questi nativi americani attirò l’interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all’omicidio.

Porto Astra

Infine, cinema italiano al Porto Astra con, alle 17.15 e 20.15, “Romeo è Giulietta” (Italia, 2024) di Giovanni Veronesi. Il grande regista teatrale Federico Landi Porrini è alla ricerca dei suoi Romeo e Giulietta per l’opera che dovrebbe consacrare definitivamente il suo prestigio e concludere la sua carriera. Tra le candidate spicca Vittoria che viene però esclusa a causa di un’ombra sul suo passato. Determinata a ottenere comunque un ruolo nello spettacolo e con la complicità della sua amica truccatrice, la giovane attrice decide di ritentare sotto falsa identità, per dimostrare tutto il suo talento.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Per informazioni

Unione Interregionale Triveneta AGIS

Tel. 049 8750851

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis. trevenezie/

