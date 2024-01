Questo Martedì Grasso, in occasione del Carnevale, EsperiMUSME e Teatro Nove Vite presentano “La Maschera del Medico. Laboratorio di creazione e recitazione“. Insieme costruiremo la famosa maschera del medico della peste, scopriremo il suo ruolo nella Storia della Medicina e nella Commedia dell’Arte e la utilizzeremo per scoprire, con esercizi divertenti e attività teatrali, tutti i segreti della recitazione in maschera.

Il laboratorio è rivolto alle ragazze e ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni. Quando? Martedì 13 febbraio dalle ore 16.30 alle ore 18 Costo? La partecipazione costa 12 euro. La quota comprende la possibilità di visitare il Museo il giorno stesso, prima dell’attività, nei normali orari di apertura al pubblico. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti, l’attività verrà annullata e le quote rimborsate.