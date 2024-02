A Padova la masterclass sull’affilatura dei coltelli, condotta dal maestro arrotino Leonardo Donnini

La partecipazione all’evento è gratuita per i soci APPE, ma è necessario prenotarsi in anticipo poiché i posti sono limitati a un massimo di 12 partecipanti. Per confermare la propria partecipazione, è sufficiente contattare la Segreteria APPE (tel. 049.7817222 – email: appe@appe.pd.it)

Il coltello è uno degli strumenti essenziali in cucina e mantenerlo affilato è fondamentale per garantire sicurezza e precisione durante le preparazioni culinarie. Per questo motivo, APPE in collaborazione con Ambrogio Sanelli e Foralberg, offre ai suoi soci un’opportunità imperdibile.

Lunedì 4 marzo, presso la sede APPE di Padova, via Savelli 28, si terrà una Masterclass sull’affilatura dei coltelli, condotta dal Maestro Arrotino Leonardo Donnini. Durante l'evento, i partecipanti avranno l'opportunità di apprendere le migliori tecniche di affilatura utilizzando le prestigiose pietre giapponesi.

Il corso, della durata di tre ore, si concentrerà sui fondamenti del coltello, materiali, geometrie e modalità di affilatura per massimizzare le performance di taglio. La parte pratica permetterà ai partecipanti di applicare le conoscenze acquisite sotto la guida esperta del Maestro.

«È importante – dichiara Filippo Segato, Segretario APPE – che gli operatori del settore culinario conoscano le tecniche corrette per mantenere i loro coltelli affilati: una lama ben affilata non solo facilita il lavoro in cucina, ma contribuisce anche alla sicurezza e all'igiene alimentare».

«Ambrogio Sanelli – dichiara l’azienda lombarda – produce coltelli da 160 anni e l’impegno per sviluppare la conoscenza del prodotto, e di come prendersene cura, è uno dei punti chiave della mission aziendale».

«Questi incontri – prosegue – sono indirizzati a sviluppare l’attenzione al filo ed a trasmettere la semplicità di farne una corretta manutenzione, sfatando falsi miti e con un approccio concreto».

Foralberg si occupa di forniture alberghiere e collabora con i più rinomati produttori del settore Ho.Re.Ca. da oltre 70 anni. «La fiducia – dichiara il distributore padovano – la passione per il mondo dell'ospitalità, la profonda conoscenza del prodotto e un impegno saldo verso la sostenibilità sono i valori fondanti che guidano il marchio nel fornire soluzioni di alta qualità per soddisfare le esigenze del settore. Eventi come questo, sono opportunità di network importanti per poter anticipare e soddisfare il bisogno del cliente».

La partecipazione all’evento è gratuita per i soci APPE, ma è necessario prenotarsi in anticipo poiché i posti sono limitati a un massimo di 12 partecipanti. Per confermare la propria partecipazione, è sufficiente contattare la Segreteria APPE (tel. 049.7817222 – email: appe@appe.pd.it).

