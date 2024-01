Masterclass privacy: gli adempimenti documentali in pratica

In un'epoca segnata dalla digitalizzazione e dalla crescente raccolta dei dati, la gestione della privacy e della protezione delle informazioni personali è diventata fondamentale, sia per i singoli utenti, sia per le organizzazioni (pubbliche e private).

La Mastreclass Privacy “Gli Adempimenti Documentali in Pratica - Come produrre Registro, nomine e informative a norma”, che si svolgeà in presenza, si propone di offrire nozioni teoriche e competenze pratiche utili a guidare legali, professionisti della compliance di oggi e del futuro (laureandi e neo laureati) e chiunque sia coinvolto nella gestione della privacy e della protezione dei dati.

Questa Masterclass è un approfondimento intensivo sulle procedure e la documentazione richiesta dalla normativa sulla privacy, con un focus particolare sul GDPR e sulla normativa italiana. L'obiettivo è fornire una guida pratica per la gestione di registri, informative e nomine, con 8 ore di full immersion, di cui 4 ore di formazione in aula e 4 ore di pratica in cui si vedrà come redigere la documentazione nel rispetto della normativa.