Il matrimonio a Villa Molin nel 1775: rievocazione storica con "Il mondo novo history fragments"

Villa Molin apre le sue porte per celebrare una giornata speciale: l'Associazione Storico-Culturale "Il Mondo Novo" proporrà un viaggio a ritroso nel tempo per scoprire come si viveva "il giorno piu bello" durante il XVIII secolo, e più precisamente nel 1775. I visitatori potranno assistere allo sposalizio della giovane coppia, al ricco banchetto nuziale che permetterà al pubblico di vivere una vera e propria esperienza sensoriale visiva, olfattiva e tattile. La villa sarà animata tutto il giorno da rievocatori con splendidi costumi del tempo.

Momenti di living history che faranno rivivere la villa e la sua storia e ci racconteranno una particolare giornata di nobili e servitori in villa: quella del matrimonio di una giovane coppia. Sotto la volta affrescata, tra gli stucchi, tra i salotti torneranno a rivivere i fasti del '700, grazie alle fedeli riproduzioni di abiti d'epoca. Nel salone centrale al piano nobile, per coronare il grande avvenimento ci sarà un daffare per prepararsi alla giornata imbandendo un fastoso banchetto per le dame e i nobili invitati in villa. La giornata verrà allietata con arie del repertorio barocco e mozartiano, a cura del mezzosoprano Elena Laviano.