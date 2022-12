“Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni”, Matteo Gracis ad Abano

L’Associazione di promozione sociale “Ita.Li – Italiani Liberi APS” organizza mercoledì 21 dicembre alle ore 20 presso la Sala Congressi dell’Hotel Alexander Palace di Abano Terme un incontro con il giornalista indipendente Matteo Gracis che presenterà il suo ultimo libro, Manuale di sopravvivenza per essere umani che si sentono alieni (Do it Human Editori), che a soli sei mesi dalla sua uscita è giunto già alla sua quarta ristampa conquistando il pubblico in modo fluido senza alcuna comunicazione tradizionale.

Dallo scorso 11 maggio, data ufficiale della prima presentazione a Milano, le 35 tappe del tour hanno registrato quasi sempre il tutto esaurito con una media dalle 200 alle 400 persone di ogni genere ed età, essendo il Manuale un libro per tutti, dai 14 ai 99 anni e il Manuale scritto da Matteo Gracis è risultato fra i libri più venduti da Feltrinelli, Amazon, Ibs, Il Giardino dei Libri e Macrolibrarsi.

«Ho scritto il libro per me stesso, ma non per me stesso adulto, che tutto sommato se la passa bene, ma per il Matteo adolescente, quel ragazzino che invece se la passava proprio male. Sì, perché all’epoca mi sentivo un disadattato, una pecora nera, fuori posto vedendo intorno a me un mondo che mi sembrava girasse al contrario. Ero io o la società a essere sbagliata? Mi sono sentito solo per molto tempo fin quando non ho letto che “non è segno di buona salute mentale essere ben adattati ad una società malata”. Le parole di Krishnamurti, fino a quel momento a me sconosciuto, mi aprirono un mondo, forse non ero io quello sbagliato. Ho così intrapreso un percorso alla ricerca di ispirazione sulle orme di grandi maestri, un’indagine che mi ha portato a scoprire sentieri inesplorati quasi metafisici. Ho racchiuso nel Manuale tutte le mie annotazioni, film, canzoni, libri, anche solo citazioni, che ho collezionato durante questo viaggio come tasselli di un grande puzzle. Se mai verrà costruita la macchina del tempo, mi piacerebbe incontrare il Matteo diciottenne per regalargli il mio libro e fargli sapere di non essere l’unico alieno su questo pianeta». (Matteo Gracis)

Manuale di sopravvivenza per essere umani che si sentono alieni è un’opera ribelle, fuori dagli schemi, che vuole elogiare il beneficio del dubbio, il pensiero critico, libero e positivo. È pensato per chi ha voglia di mettersi in discussione, di guardare il mondo da un’altra prospettiva, magari con le cuffie alle orecchie o il volume a palla, poiché tutti i passaggi del libro sono accompagnati da brani musicali, raccolti dall’autore nella playlist misentoalieno su Spotify.

Pagine al contrario, post-it che occupano intere facciate, enigmi da decifrare, capitoli non numerati che non seguono un ordine né una logica precisa. Il Manuale rompe decisamente le regole della scrittura tradizionale per allenare i lettori, di qualsiasi età, alla libertà di pensiero perché non c’è un tempo definito per mettere in moto il dialogo con il proprio sé.

Continua e conclude così Matteo Gracis a proposito del suo libro: «C’è bisogno in questo momento di pillole di sano ottimismo, ma anche di pensiero critico. Mi auguro che questo libro possa essere un seme gettato al vento sperando che ne fiorisca poi il cielo. Vorrei che il mio Manuale fosse uno spunto di riflessione, che possa offrire una nuova chiave di lettura per aprire le porte del sé di ognuno di noi. Vorrei che portasse serenità, leggerezza, gioia di vivere, in un’epoca sicuramente impegnativa per tutti».

Mercoledì 21 dicembre 2022 ore 20

Sala congressi

Hotel Alexander Palace

Via Martiri d'Ungheria, 24, Abano Terme

Ingresso con donazione minima 10 euro

