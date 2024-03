Mercatini di "Mejaniga in fiore"

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della Manifestazione "Mejaniga in Fiore" nelle giornate di sabato 4, domenica 5 e sabato 11 e domenica 12 Maggio 2024, a Mejaniga di Cadoneghe (PD), nelle Piazzette antistanti al Patronato della Parrocchia di Sant'Antonino in Via Gramsci, con la Mostra-Mercato del Florovivaismo con Idee, Prodotti, Attrezzature, Piante e Fiori per l'Appartamento ed il Giardino.

Ci sarà inoltre la presenza del Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto, la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Il programma della Manifestazione prevede anche la 13esima Festa dei Bigoi al Torcio con un fornitissimo Stand Gastronomico che proporrà i rinomati Bigoli e altre gustosissime pietanze. Durante le giornate ci saranno Spettacoli, Animazioni per Bambini e Adulti, Luna Park e tanto altro ancora.