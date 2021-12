"Villaggio Capo Nord": mercatino solidale e dell’artigianato, ma anche artisti di strada a Pontevigodarzere

Orario non disponibile

Quando Dal 18/12/2021 al 19/12/2021 da domani Orario non disponibile

Anche a Pontevigodarzere arriva il Natale. Sabato 18 dicembre apre ufficialmente il “Villaggio Capo Nord”. Per tutto il fine settimana - sabato dalle 13 alle 19 e domenica dalle ore 10 alle ore 19 - il parcheggio scambiatore Capolinea Nord, sarà trasformato in un villaggio di Natale, uno spazio che ospiterà dieci gazebo, messi a disposizione dai commercianti di quartiere, e un’area riservata a spettacoli performativi.

L’iniziativa ideata da MAT - Mare Alto Teatro APS rientra nell’ambito delle iniziative del “Natale a Padova 2021” promosse dal Comune di Padova, con il contributo dell’Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive.

Tra spettacoli di artisti di strada (Teatro Invisibile, Teatro Moro) e bolle di sapone girovaghe(Malabarista), giocolieri street clown ( Josefito), trampolieri e musicisti (Tiger Dixie Band) l’atmosfera sarà resa ancor più magica dalla presenza della marching band Sauro’s band, che sfilerà per la via Pontevigodarzere, illuminata dalle luci natalizie, sostando negli spazi che la strada offre come ad esempio davanti l’ufficio postale, davanti la banca San Paolo.

A chiudere l’iniziativa mercoledì 22 dicembre l’accensione dell'albero presso Scuola primaria Davila.

Sabato 18 dicembre | dalle 13 alle 19

Parcheggio scambiatore Capolinea Nord

Mercatino solidale e dell'artigianato dei commercianti

Animazione di giocolieri, clown trampolieri

Domenica 19 dicembre | dalle 10 alle 19

Parcheggio scambiatore Capolinea Nord

Mercatino solidale e dell'artigianato dei commercianti

Animazione di giocolieri, clown trampolieri

Mercoledì 22 dicembre |

Scuola Primaria Davila, Via L. Calabresi, 5

Accensione dell'albero di Natale

Info web

https://www.facebook.com/MATpadova/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/384901550068814