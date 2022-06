Pizzata con musica latina-americana

Oj Eventi Single punta esclusivamente a creare vere occasioni di conoscenza! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single sono garantiti, ma ci piace anche farvi "sentire a casa" e a vostro agio, grazie alla presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!

Come funziona? Ci troveremo alle ore 20 davanti al locale Roemerkeller di Padova. All’arrivo la nostra tour leader contribuirà subito alle presentazioni per rompere il ghiaccio e dare il via al nostra cena n compagnia. Sarete alternati uomo e donna in modo da facilitare la conoscenza. Una serata di ballo latino-americano. Ecco l'occasione giusta per allargare la propria rete di conoscenze ed amicizie.

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 10 Giugno. Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare il: 3488781211.

Web: https://www.eventisingle.info.