Il “Mercoledì in Vigna”: aperitivo e serata a Villa dei Vescovi

Salutiamo l’arrivo dell’estate con un nuovo appuntamento tra le vigne della magica cornice di Villa dei Vescovi, storica dimora del FAI Fondo per l'Ambiente Italiano situata a Luvigliano di Torreglia, a pochi chilometri da Padova, sui Colli Euganei.

A partire dal 21 giugno il Bistrò Enoteca Villa dei Vescovi si trasferirà in vigneto!

Un’ottima occasione per allontanarsi da stress e caldo e rilassarsi nel verde ammirando il tramonto e le stelle.

Cosa troverete

Cuscinoni e allestimenti tra le vigne per godervi l'atmosfera bucolica, tramonti estivi e cieli stellati.

Vini selezionati

Miscelati alcolici e analcolici

Stuzzicherie preparate dalla Chef Elena Cirilli.

Informazioni

Villa dei Vescovi – Luvigliano Torreglia (ingresso dal cancello est)

Dalle ore 19 alle ore 23.

Parcheggio gratuito a 100 metri.

Ingresso per molti ma non per tutti: i posti sono limitati.

Prenotazione consigliata a questo link https://fondoambiente.it/eventi/mercoledi-in-vigna

Ingresso

3 euro a persona (ingresso ai vigneti della Villa).

Info utili

In caso di maltempo l’evento verrà rinviato al mercoledì successivo

Gli animali sono ammessi purché al guinzaglio

Contatti

Villa dei Vescovi faivescovi@fondoambiente.it

049.9930473

