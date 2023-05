Helene Stapinski presenta "Mistero a Matera" alla Libreria Laformadelibro

La giornalista e scrittrice statunitense Helene Stapinski, autrice dell'emozionante memoir Mistero a Matera, sarà protagonista, durante la seconda metà di maggio, di un lungo tour nella penisola per incontrare i lettori italiani. La casa editrice Antonio Mandese Editore annuncia date e luoghi di tutti gli incontri: si parte dal nord, dalla storica Libreria delle Donne di Milano passando per il Salone del Libro di Torino, dove l’autrice sarà presentata dalla giornalista della Stampa Simonetta Sciandivasci, e proseguire poi verso sud con tappe a Padova, Parma, Bologna, Firenze, Roma, Pomigliano D’Arco (NA), Matera, Taranto e Bernalda, il paese lucano dove la storia di Mistero a Matera ha inizio.

Il romanzo nasce da un racconto tramandato da madre in figlia per generazioni fino ad arrivare alle orecchie di una giovanissima Helene. La storia è quella di Vita Gallitelli, trisavola di Helene, una giovane donna lucana che nel 1892 parte con i tre figli alla volta del nuovo continente per lasciarsi alle spalle la povertà e la miseria dell’Italia meridionale. Ma la storia di Vita nasconde molti segreti. La sua partenza frettolosa dal paesino di Bernalda viene ricollegata a un misterioso omicidio. Dagli Stati Uniti Helene Stapinski decide di andare in Basilicata, sul luogo del delitto, per scoprire di più su Vita e sulle origini della sua famiglia, cercando risposte tra archivi, testimonianze e l’aiuto di incredibili coincidenze. Ma la verità sarà molto diversa da quella immaginata…

Giudicato “un gioiello” dal San Francisco Chronicles e “una saga familiare fuori dal comune” dallo scrittore Gay Talese, Mistero a Matera è il primo libro dell’autrice a essere pubblicato in Italia. Helene Stapinski insegna scrittura creativa e giornalismo presso la New York University e collabora da giornalista freelance per diverse testate tra le quali New York Times, Washington Post, Salon, New York Magazine. È autrice dei romanzi Five-Finger Discount: A Crooked Family History (bestseller negli USA) nonché di Baby Plays Around: A Love Affair with Music e The American Way: A True Story of Nazi Escape, Superman, and Marilyn Monroe, ancora inediti in Italia.

L’incontro a Padova

Venerdì 19 maggio ore 18.30

La Forma del Libro

con Imma Antonella Marzovilli

