“Il mito di Ercole”, la musica di Rossini tra “panna, cacao, zucchero e caffè” al Musme

Martedì 1 agosto alle ore 21 presso il Cortile del MUSME – Museo di Storia della Medicina, si terrà l’ultimo appunt amento della rassegna Il mito di Ercole: Rinascimento e rinascite. Con il titolo La dolce cura: panna, cacao, zucchero e caffè Danilo Gasparini, storico dell’alimentazione e volto noto del programma televisivo Geo su RAI 3, e Luigi Biasetto, Maestro Pasticciere e Campione del Mondo di Pasticcieria, si confronteranno su temi dell’alimentazione e su come alcuni ingredienti possono essere d’aiuto al benessere psicofisico delle persone.

A coronamento del dibattito, l’Orchestra di Padova e del Veneto eseguirà le Sonate n. 1 e 3 per orchestra d’archi di Gioacchino Rossini, compositore il cui nome è indissolubilmente legato al mondo del belcanto, passato alla storia anche per essere stato un cuoco appassionato e autentico amante della buona cucina. Rossini non era solo una buona forchetta: le sue ricette – sette come le note – spaziano dai Tournedos alla Torta Guglielmo Tell (personaggio che ispirò anche delle sue opere più celebri). Dai fornelli il musicista marchigiano cercava di trarre le stesse armonie sperimentate sul pentagramma, proponendo anche a tavola un susseguirsi di accordi per appassionati intenditori.

Il mito di Ercole: Rinascimento e rinascite è un progetto culturale tra parole e musica ideato e curato dall’Architetto Paola Cattaneo, promosso e organizzato dall’Orchestra di Padova e del Veneto con la direzione artistica di Marco Angius e il sostegno dei Mecenati “Art Bonus” Acegas Aps Amga. Nella sua terza edizione, il programma ha presentato sei appuntamenti culturali presso il cortile del Museo di Storia della Medicina – MUSME su prenotazione con offerta responsabile destinata ad alcune associazioni del territorio: La miglior vita possibile, che sostiene la realizzazione del nuovo Hospice Pediatrico a Padova; Arca, Associazione per le Ricerche delle Cardiopatie Aritmiche; Medici con l’Africa CUAMM.

Ingresso libero su prenotazione al sito https://www.opvorchestra.it/calendario/2023/08/01/2041/ con offerta responsabile pro Associazione Arca (1 agosto).

