“Morning Auditorium”: matinée musicali con Ensemble Suoni dal Mondo ai giardini dell’arena

Appendice settembrina per “Morning Auditorium”, la rassegna padovana di matinée musicali che, grazie alla collaborazione con le associazioni culturali Fusmart Mutaforma APS e Mame Arci APS, il Conservatorio “Cesare Pollini” porta sul palco dei Giardini dell’Arena, alle spalle della Cappella degli Scrovegni, in un clima sospeso fra natura, arte e storia.

L’incanto della musica classica all’aperto per un altro fine settimana d’estate, l’ultimo secondo il calendario, avrà luogo quindi domenica 17 settembre, al consueto orario delle 11, con l’elegante proposta fra tradizione, cinema e contemporaneità dell’Ensemble Suoni dal Mondo, composto da Federica Cassia, Chiara Bosna, Maddalena von Bothmer, violini, Maria Sole Tono, viola, Marco Narne, violoncello, Beatrice Maria Pozzato, oboe, Francesco Zangheri, flauto, e Giulia Valli, pianoforte (el.): una formazione che si fonda sullo spirito di una grande amicizia e di un solidale amore per la musica, insieme al desiderio di rivivere l’esperienza della trascrizione sinfonica provata dai componenti quando, da ragazzi, suonavano nell’orchestra giovanile I Polli(ci)ni.

Il programma del concerto comprenderà l’esecuzione di diversi brani del repertorio vivaldiano, dal celebre Largo de L’inverno ( da Le quattro stagioni) al magnifico concerto per flauto, archi e basso continuo chiamato “Il Gardellino”, il toccante intermezzo sinfonico Méditation dall’ opera Thaïs di Jules Massenet e quello popolarissimo della Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, l’Adagio dal Concerto per oboe di Alessandro Marcello, il cui tema splendido e malinconico fu reso noto dal film Anonimo veneziano, il primo tempo del Quintetto per pianoforte e archi di Alexander Borodin, la marcia “La ritirata notturna di Madrid” dal Quintetto di Luigi Boccherini conosciuto come “La Musica notturna delle strade di Madrid”, la poesia struggente di Gabriel’s Oboe di Ennio Morricone, melodia portante della colonna sonora del film Mission, e infine la Palladio del contemporaneo Karl Jenkins, scritta in omaggio all’architetto rinascimentale e concepita in forma di concerto grosso.

Ingresso gratuito ad offerta libera. Sarà presente un servizio food and beverage.

17 settembre 2023, ore 11

Morning Auditorium

Giardini dell’Arena di Padova

Ensemble Suoni dal Mondo

Federica Cassia, violino

Chiara Bosna, violino

Maddalena von Bothmer, violino

Maria Sole Tono, viola

Marco Narne, violoncello

Beatrice Maria Pozzato, oboe

Francesco Zangheri, flauto

Giulia Valli, pianoforte (elettrico)

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

