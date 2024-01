Stefano Bombardieri in "Spiriti animali", la mostra all'AD Dal Pozzo | Galleria d’arte 

Gli spazi di AD Dal Pozzo | Galleria d’Arte ospitano nel cuore di Padova le opere di Stefano Bombardieri, l’artista italiano noto in tutto il mondo per le sue sculture grandi e audaci che spesso ritraggono animali selvatici. La mostra Stefano Bombardieri. Spiriti animali verrà inaugurata con un vernissage mercoledì 31 gennaio dalle 18, solo su invito, mentre sarà aperta al pubblico da giovedì 1° febbraio.

A dare forma al percorso espositivo una ventina di opere di carattere scultoreo, pittorico e progettuale di Stefano Bombardieri, artista bresciano il cui lavoro è stato presentato in numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero, nonché nell’ambito della 52ª e della 54ª Biennale d’Arte di Venezia.

Fondata su di un linguaggio di tipo figurativo, che può essere ricondotto verso esiti di impressionante naturalismo, l’opera dell’artista trova il suo segno distintivo in un’inventiva surreale. Questa è funzionale alla creazione di sorprendenti allegorie visive che, sotto il profilo iconografico, vedono sovente quale protagonista il mondo animale. Rinoceronti, elefanti, gorilla, balene, pur evocando una realtà selvaggia e incompatibile con la civiltà, si fanno portatori di messaggi riguardanti la vita umana, le sue paure ancestrali, il suo rapporto con il “peso” del tempo e il dipanarsi della storia.

Sollevati e lasciati pendere nel vuoto, trascinati da figure infantili, imballati assieme a normali bagagli, insidiati nel loro habitat da incendi ed esplosioni, i grandi animali plasmati, dipinti e disegnati da Bombardieri sembrano aver smarrito la loro natura ferina e aggressiva. Si prestano invece docilmente a essere i soggetti di narrazioni perpetuamente sospese, in alcuni casi tanto paradossali da essere riconducibili alle regioni del sogno. L’opera dell’artista, tuttavia, non manca a volte di prendere posizione nei confronti delle urgenze pertinenti al mondo animale nel nostro pianeta, con particolare riferimento alla violenza esercitata dall’uomo verso le specie in via d’estinzione.

Le visite

Stefano Bombardieri. Spiriti animali è un progetto che avviene con il Patrocinio del Comune di Padova. La mostra, curata da Nicola Galvan, è visitabile dal 1° febbraio al 17 marzo 2024, da martedì a sabato (ore 10.00-13.00 e 15.30-19.30), presso AD Dal Pozzo | Galleria d’Arte, via Davila 25, Padova. Per scoprire le opere della galleria: arte.addalpozzo.com

AD Dal Pozzo

AD Dal Pozzo è il marchio storico dell’interior design italiano che ha consolidato la proposta di servizi in tutte le fasi del progetto, per offrire un’esperienza che unisce Arte, Arredo e Architettura. L’azienda specializzata nella progettazione di spazi esclusivi e nella distribuzione di soluzioni d’arredo ha sede a Grisignano di Zocco (VI), dove agli uffici si aggiungono la materioteca dedicata alla ricerca e allo sviluppo dei materiali, lo studio aziendale di architettura e interior design composto da 10 architetti e uno showroom di 2000 mq. AD Dal Pozzo è presente, inoltre, a Padova con uno store di oltre 500 mq e con la galleria d’arte, a Milano con lo spazio Ottagono dedicato all'architettura e a Montecarlo con una divisione dedicata al Contract. Nel 2023 AD Dal Pozzo ha registrato un fatturato in crescita: la maggior parte dei ricavi si sviluppa sul mercato nazionale ed europeo, prestando inoltre particolare attenzione ai clienti di alcuni importanti mercati esteri come Russia, Asia, Medio Oriente e Centro America. A collaborare con AD Dal Pozzo sono oltre 1000 firme dell’arredo, brand italiani e internazionali che hanno fatto la storia. Tra questi Armani Casa, Cassina, B&B Italia, Minotti, Poltrona Frau, Baxter, Flos, Rimadesio, Molteni &C, Poliform. https://arredodalpozzo.it/

Orari

Dal martedì al sabato

10 — 13;

15.30 — 19.30.

Info web

https://arte.addalpozzo.com/mostre/

https://www.instagram.com/ad.artgallery/

