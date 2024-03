Mostra “Desideri liquidi: pittura, grafica e libro d’artista” a palazzo Eugenio Maestri

«Il Progetto espositivo – spiega l’artista Daniela Antonello – riguarda la ricerca, mai finita, di tecniche, stili, espressioni, elaborate dall’artista rispetto al linguaggio iconico, e dunque alle sue produzioni artistiche. Avendo insegnato per 20 anni nelle più importanti Università Italiane “Arte e Immagine e Comunicazione visiva” (Venezia, Roma, Urbino, Bologna, Padova), le opere rispecchiano riferimenti alle maggiori correnti artistiche a partire dalle avanguardie del primo ‘900: dall’Astrattismo, al Dadaismo, Cubismo, Surrealismo, Futurismo e infine Espressionismo. In particolare, è proprio all’Espressionismo tedesco che molte opere s’ispirano, avendo assorbito l’atmosfera, la sensibilità e l’energia connaturali ai luoghi in cui nascono e prendono forma, in numerosi workshop a Berlino, Lipsia, Monaco di Baviera, Lago di Starnberg… dove di solito dipingo».

La mostra sarà visitabile in orario di apertura della Biblioteca Melchiorre Cesarotti fino a sabato 23 marzo 2024:

Lunedì e giovedì 14.30-19; martedì e mercoledì 9-13/14.30-19; venerdì e sabato 9-13

Ingresso gratuito.

Per informazioni:

Biblioteca Melchiorre Cesarotti

049.8733897

biblioteca@comune.selvazzano- dentro.pd.it

L’artista risiede e lavora a Padova, città d'adozione. Inizia a dipingere fin dagli anni '70 partecipando a mostre collettive ed esponendo in varie gallerie.

Per quarant’anni si è occupata di formazione di docenti, nei diversi ordini di scuola, e nelle Università di Venezia, Padova, Bologna, Urbino, Verona, Roma nel settore dell'arte e dell'immagine, conducendo numerosi laboratori, a livello Nazionale e Internazionale, riguardanti il colore, il segno, la percezione, la comunicazione visiva.

Ha svolto attività di studio e di ricerca sul disegno infantile e sul valore simbolico-emozionale del colore tenendo laboratori del colore in Italia e all’estero, con bambini di diverse etnie.

Dal 2001-2009 ha insegnato "Didattica della percezione e della comunicazione visiva" alla SSIS Veneto Università degli Studi VE, indirizzo Arte e Disegno ed ha organizzato, coordinato e insegnato, nel Corso di Perfezionamento Universitario in "Teoria del Gioco e linguaggi espressivi".

Ha collaborato continuativamente, per un ventennio, come esperta di Arte e Immagine, con:

- Didattica dell’Educazione all’Arte e all’Immagine, in Rivista “Nuovo Gulliver New” Ediz.Did.Gulliver Vasto (CH) dal 2015-2019

- La bottega della creatività in Rivista-Progetto tre-sei-Ediz.Gulliver-Vasto

- Didattica dell’Educazione all’Arte e all’Immagine, in Rivista La Scuola Italiana Moderna Editrice La Scuola, BR dal 2012 al 2014

- Didattica dell’Educaz.Arte e Immagine, in Rivista L’Educatore, Ed Fabbri, MI dal 2000 al 2012

Ha pubblicato molti libri riguardanti la conoscenza delle immagini e l'espressione artistica.

Dal 2000 Approfondisce con il Maestro Andreas Kramer, il linguaggio delle forme e dei colori in pittura e grafica, in Italia e all’Estero e amplia la propria ricerca sulle tecniche del "Libro d'Artista" presso la Scuola Internazionale di Grafica di Venezia partecipando a numerose Mostre del Libro d'Artista.

Ha partecipato a numerosi Concorsi e Mostre d’Arte collettive e personali, conseguendo prestigiosi riconoscimenti e premiazioni, sia nella pittura che nella grafica e fotografia.

Dal 2005 a tutt’oggi, è fondatrice e presidente dell’Ass.Xearte di promozione sociale e culturale di artisti internazionali che opera in Italia e all’Estero, soprattutto in Germania; gestisce e organizza, come curatrice, numerose Mostre d’arte e performance in molte località in Italia e all’Estero e collabora stabilmente con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

