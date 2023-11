Mostra felina a Selvazzano Dentro

Christmas International Cat Show - Selvazzano Dentro Impianti Sportivi Ceron - Selvazzano Dentro Sabato 9 e Domenica 10 Dicembre 2023 aperto al pubblico dalle 10,00 alle 18,00 con orario continuato. Costo del biglietto:

8 euro intero;

5 euro ridotto (bambini dai 6 ai 12 anni, studenti universitari muniti di tessera e documento di riconoscimento, over 70);

gratis per bambini fino a 6 anni, portatori di invalidità dal 75% e per i tesserati Anfi previa presentazione tessera e documento di riconoscimento;

Gatti di tutte le razze provenienti da tutta Europa arriveranno a Selvazzano per disputare i Campionati Internazionali di bellezza e saranno presenti per tutto il tempo. All’interno dell’esposizione, troverete vari stand che esporranno simpatici regali per i vostri gatti, ed altri che vi daranno dei consigli utili sulla loro giusta alimentazione. Sarà possibile all’interno della mostra felina trovare un punto bar e ristoro.

Per maggiori info inviare e-mail a: sezione.veneto@anfitalia.it

N.B.: Non sono ammessi cani, gatti e altri animali se non quelli iscritti a catalogo.