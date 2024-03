"Le tavole sacre dell'Ucraina. Alexander Zhyvotkov", la mostra alla Galleria Cavour 

Dal 7 al 31 marzo 2024 sarà visitabile in Galleria Cavour la mostra Le tavole sacre dell'Ucraina. Alexander Zhyvotkov.

In esposizione una collezione di 33 opere dell'artista ucraino Alexander Zhyvotkov, opere che saranno visibili per la prima volta a Padova e in Italia, dando al pubblico l'opportunità di ammirare le creazioni dell’artista contemporaneo ucraino e di immergersi nella cultura e nella spiritualità plasmata da questo particolare momento cruciale della storia dell’Ucraina.

Dall’inizio della l'invasione russa dell'Ucraina, il 24 febbraio 2022, Alexander Zhyvotkov non ha lasciato Kyiv. Nel mezzo della guerra, con il suo linguaggio artistico comprende profondamente questa tragedia, che gettato la società nell’angoscia, nella disperazione e nel dolore.

Esplorando questi stati emotivi, Zhyvotkov li riproduce in rilievi e controrilievi scultorei realizzati in pietra e legno.

Le opere in mostra sono un prestito della Stedley Art Foundation, Ucraina - Fondazione che si dedica al sostegno, promozione e la diffusione della cultura ucraina nel mondo.

La mostra è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, sotto il patrocinio della Regione del Veneto, del Ministero della Cultura dell’Ucraina, del ?????????? ??????? ? ??????/ Ambasciata d'Ucraina in Italia, Consolato Ucraino a Milano e con il patrocinio del Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica dell’Università degli Studi di Padova.

Informazioni

Ingresso libero

Orari: da martedì a domenica, chiuso il lunedì

feriali dalle 11 alle 13.30 dalle 14 alle 19.30

festivi dalle 10 alle 13.30 dalle 14 alle 19.30

Settore Cultura e Turismo

U.O.C. Mostre, Manifestazioni e Spettacoli

tel (+39) 049 8204501 - 5611

paganinl@comune.padova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/le-tavole-sacre-dellucraina

