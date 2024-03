"Pelle su pelle", personale di pittura di Michela Brogliato alla Galleria Samonà

Inaugurazione: 16 marzo, ore 17

Dal 13 marzo al 29 aprile 2024 presso le vetrine della Galleria Samonà in via Roma 57, sarà visibile la mostra pittorica personale di Michela Brogliato, dal titolo Pelle su pelle.

Pelle su pelle è un personale esorcismo alla malattia, una necessità di cambiamento continuo, il bisogno di aria pulita e pelle nuova. La capacità di non dimenticare lascia un’impronta da completare, resta quell’immagine di un sogno nell’istante prima della sveglia.

E’ il racconto di ognuno. Visti e identificati, giudicati dal mondo esterno si finisce per credere di essere solo ciò che viene definito, scordandosi di quale sia l’identità percepita intimamente. Le cicatrici, le esperienze, gli strati di pelle sono la memoria tangibile e il punto di partenza.



Ferite e ricuciture che formano strati di pelle e sangue. Barriere che non sono indistruttibili ma che vengono ripristinate in un processo infinito e sempre diverso da se stesso. La tela scollega l’identità singola e personale per lasciare respiro ad un’esperienza altra rispetto a chi l’ha concepita; una speranza per il futuro e un resoconto scritto per poter superare il passato.

Dice l'artista: "Per sviluppare completamente il tema sono partita dalla costruzione della tela cercando dei tessuti che avessero un loro passato, una loro storia; li ho cuciti assieme mettendo in risalto la cesura sia con il rammendo che con fili cuciti successivamente o durante il processo di pittura. Anche i telai sono costruiti ad hoc a seconda della dimensione delle tele recuperate. L’enfatizzazione dell’unione di materiali gioca un ruolo fondamentale nella definizione di identità stessa del dipinto".

ATTENZIONE!

La mostra è visitabile esclusivamente dall’esterno, grazie ad una apposita illuminazione.

Informazioni

Comune di Padova

Settore Cultura e Turismo - U.O.C. Mostre, Manifestazioni e Spettacoli

donolatol@comune.padova.it | tel. (+39) 049 8204529

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/pelle-su-pelle

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/pelle-su-pelle