"Dal buio animali fantastici", Sonia Strukul in mostra alla Libreria Minerva

L'arte ha sempre trovato ispirazione nella natura, declinandola in molteplici forme, da quelle trionfanti e oniriche a quelle sofferenti e violente. Sonia Strukul, artista padovana d’origine con un trascorso internazionale, si inserisce in questo filone presentando la sua visione della natura attraverso una mostra dal titolo “Dal buio animali fantastici”: un viaggio oltre la superficie visibile della natura, un mondo artistico intriso di profondo simbolismo; immerge il visitatore in un mondo artistico ricco di simbolismo, un’occasione per scoprire la bellezza e la complessità della natura attraverso gli occhi di un'artista che osa guardare oltre l'apparenza.

La personale sarà ospitata dal 26 gennaio al 3 febbraio negli spazi sotterranei della Libreria Minerva nel cuore di Padova, un tempo fonderia d’argento in cui oggi sono state ricavate due sale dedicate ad esposizioni di pittura moderna e contemporanea, disegni, scultura e stampe.

“Dal buio animali fantastici” è anche occasione di ritorno dell’artista Sonia Strukul nella sua città natale dopo alcuni anni di assenza, con una selezione di 15 quadri di ultima produzione e un paravento a forma di gatto degli anni Ottanta.

Info

Dal buio animali fantastici / Sonia Strukul

dal 26 gennaio al 3 febbraio 2024

Libreria Minerva - Via del Santo, 79 - Padova

Ingresso libero

Orari: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19 (orario continuato)

Per informazioni:

Libreria Minerva: tel. 0498789599; https://libreriaminerva.it/

Sonia Strukul: https://www.soniastrukul.com/