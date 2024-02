"Attraverso i miei occhi", mostra fotografica di Giorgio Pandolfo alla Loggia della Gran Guardia

Inaugurazione: 1 marzo 2024, ore 18

Dal 28 febbraio al 29 marzo 2024 è aperta nella Sala della Gran Guardia la mostra fotografica Attraverso i miei occhi, personale di Giorgio Pandolfo.

In esposizione alcune delle immagini che il fotografo ha pubblicato nel libro omonimo.

Dice Giorgio Pandolfo: "È con la fotografia, la mia grande passione, che ho scelto di raccontare la vita di tutti i giorni dell’uomo inteso come essere umano. Sono più di vent’anni che faccio street photography perché amo le persone e le emozioni che mi regalano. È diventato ormai un modo di essere, un modo di vivere".

Giorgio Pandolfo nasce a Padova nel 1965. Il suo incontro con la fotografia avviene a 12 anni, con una piccola macchina fotografica di plastica di suo padre. Nel 1986 lavora, per un anno, in un negozio fotografico di Padova. Qui comincia a conoscere e ad apprezzare i lavori di molti fotografi e acquista la sua prima macchina fotografica. Dopo molti anni dedicati in prevalenza alla fotografia a colori, nel 1999 passa definitivamente al bianco e nero, scegliendo come progetto di indagine l’uomo e il suo ambiente. Nel 2000 conosce, e comincia a frequentare, il gruppo fotografico Mignon. L’anno dopo ne entra a far parte e conosce due persone che saranno fondamentali per la sua crescita fotografica: Giovanni Umicini e Walter Rosemblum. Giorgio Pandolfo riprende, sviluppa e stampa in bianco e nero secondo il sistema tradizionale analogico. Sue fotografie sono presenti in importanti collezioni pubbliche e private.

Informazioni

Ingresso gratuito

Orari: 9.30-12.30 e 16-19. Chiuso i lunedì non festivi

U.O.C. Mostre, Manifestazioni, Spettacoli

tel. 0498204529 - 4501

donolatol@comune.padova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/attraverso-i-miei-occhi

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/attraverso-i-miei-occhi