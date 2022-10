Mostra internazionale "I miracoli eucaristici nel mondo"

La Parrocchia e il circolo Noi hanno allestito e propongono la mostra "i miracoli eucaristici nel mondo" realizzata dal Beato Carlo Acutis. Carlo Acutis è nato nel 1991 e muore nel 2006 a soli 15 anni per una leucemia fulminante, ma nella sua breve vita ha saputo essere un esempio di fede in Dio vissuta appieno, tanto da essere proclamato "beato" nel 2020 ed è già in corso l'iter per la canonizzazione, anche se qualcuno già lo definisce il "santo" patrono di internet e protettore di tutti i cybernauti; sicuramente un santo dei giorni nostri. Il corpo del "ragazzo in felpa e scarpe da tennis" riposa

ad Assisi.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, negli orari di apertura della chiesa, al di fuori degli orari delle celebrazioni, come indicato in locandina. Non ha bisogno di presentazioni, in quanto le didascalie descrivono in modo semplice e chiaro quanto esposto, pertanto non sono previste visite guidate, salvo richieste particolari per gruppi organizzati, da fare ai riferimenti indicati in locandina.

Il sabato e la domenica saremo presenti con alcuni libri in vendita. Negli altri giorni saranno prenotabili per telefono contattando il 328 7254191. Dal 2 al 16 ottobre 2022.