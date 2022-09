“Gente boa” di Ivan Grozny Compasso, la mostra al San Gaetano per “Photo open up” 2022

Si può raccontare un Paese attraverso la quotidianità delle persone che lo abitano? È quello che si è chiesto Ivan Grozny Compasso, giornalista e reporter, che dal 2012 al 2016 ha viaggiato dal Sud al Nord-Est del Brasile raccogliendo, sullo sfondo di grandi eventi sportivi, come i Mondiali 2014 e le Olimpiadi 2016, e delle proteste che li hanno accompagnati, le testimonianze, le storie e le immagini della vita nelle piccole e nelle grandi comunità brasiliane, osservate e immortalate in tutti i loro aspetti: dal sociale all’arte alla cultura, passando per la politica e lo sport. Un reportage che tocca non solo le grandi città, come Rio de Janeiro, São Paulo o Salvador, ma anche località dell’entroterra e della costa Nord.

La presentazione

Sabato 24 settembre alle 15.30, al Centro Culturale Altinate San Gaetano, saranno presentate la mostra collettiva Come d'incanto e le mostre L’amour est un oiseau rebelle di Olga Amendola, È di moda. Milano, gli anni d’oro dell’agenzia Nando Miglio, Tracce di Adriano Cassin e Gente Boa di Ivan Grozny Compasso.

Photo Open Up 2022

A Photo Open Up 2022 sarà possibile scoprire uno dei risultati di questa ricerca: la mostra “Gente boa”, che racconta questo enorme Paese attraverso i suoi scorci, le sue strade, i suoi dettagli urbanistici, la vita quotidiana, l’arte, la cultura e le piccole azioni comuni delle persone che lo abitano.

Oltre alla mostra, questi anni di viaggio, studio e ricerca hanno portato anche alla pubblicazione del libro “Quando c’era Lula…”, edito da Tracciati (2022).

Dove

Centro culturale Altinate San Gaetano

Via Altinate, 71

35121 Padova

Orari di apertura dal martedì al venerdì: 15 - 19

sabato e domenica: 10 - 19

Biglietti e tariffe Il biglietto è valido per tutta la durata del festival e consente di accedere a tutte le mostre, una sola volta. Intero: 12 euro Ridotto: 10 euro

Over 65, studenti under 26, dipendenti del Comune di Padova, soci Alumni UniPD, soci FIAF, soci TRA Treviso Ricerca Arte. Biglietto famiglia

Adulti: 10 euro Ragazzi: 5 euro

Valido per 2 adulti e ragazzi dai 7 ai 18 anni Ingresso gratuito

Bambini fino ai 6 anni, accompagnatori di visitatori disabili, giornalisti con tesserino, guide turistiche con tesserino. Gruppi: 10 euro a persona

Massimo 20 persone, capogruppo gratuito. Scuole: 5 euro a studente

Massimo 22 studenti, 2 insegnanti accompagnatori gratuiti.

Biglietterie Le biglietterie si trovano presso la Galleria Cavour, il Centro culturale Altinate San Gaetano e la Cattedrale ex Macello e sono aperte fino alle 18.30 Acquista il biglietto online

Per informazioni

Photo open up

sito www.photopenup.com

pagina Facebook www.facebook.com/photopenup

https://www.padovanet.it/evento/festival-photo-open-2022

https://www.facebook.com/photopenup

https://photopenup.com/visita-il-festival/

https://photopenup.com/esposizione/gente-boa/

