"Misteri & rivelazioni", mostra di Ugo Moreno per “Porta Aperta” a Porta San Giovanni

Mostra di pittura

16 marzo - 2 aprile

Inaugurazione: 16 marzo, ore 17.30

Mostra di pittura, misteri e rivelazioni

Ugo Moreno

Presentazione da parte dell’artista che leggerà proprie poesie tratte dal suo libro “Mitologia di un uomo comune”.

L’esposizione rimarrà aperta i giorni: venerdì, sabato e domenica dalle ore 14 alle 18

https://www.artugomoreno.com

"... Quando il bambino era bambino, era l’epoca di quelle domande: perché io sono io, e perché non sei tu? Perché sono qui e non sono lì? Quando comincia il tempo, e dove finisce lo spazio? ..”

(dal film “ il Cielo sopra Berlino “ testo di Peter Handke)

“... un passare nella Pittura, per poi deambulare alla Deriva, erranza, per le strade della città in cerca dei segni dei quali ognuno può appropriarsi. Trasmutare quei graffiti anonimi attraverso la fotografia in oggetti diversi portatori di nuovi significanti. Guy Debord elaborò il concetto di Psico-geografia per definire la Deriva come: “... una tecnica del passare leggermente, attraversando ambienti diversi.”

(Atmosfera creata da: Voices and Instruments di John Cage & Jan Steele)

Informazioni sulla mostra:

Settore Cultura e Turismo

Il Progetto Porta Aperta curato dall’Associazione XEARTE, al tredicesimo anno di attività, come di consueto, si propone di restituire alla città e ai suoi cittadini, la splendida Porta Monumentale cinquecentesca (1528) San Giovanni, dell’Architetto, pittore e scenografo Giovanni Maria Falconetto (VR 1468 - PD 1535).

Tale Monumento ha rappresentato nei secoli un luogo di passaggio, transito, via vai, andirivieni... assumendo, in questi anni, un valore aggiunto: la possibilità di essere anche uno spazio fruibile tramite allestimento di mostre, installazioni, proiezioni, eventi… fino a divenire un punto d’incontro per laboratori, dibattiti, conferenze, momenti musicali, momenti di danza e di poesia.

Anche quest’anno, le attività proposte si inseriscono nella programmazione annuale dell’Assessorato alla Cultura di Padova, con lo scopo di far conoscere questa importante opera architettonica ai cittadini e ai turisti di passaggio, diventando un luogo carico di storia e d’arte, affiancandosi a pieno titolo nei percorsi di Padova Meravigliosa! Patrimonio Unesco.

Le Mostre si alterneranno ogni 15 giorni circa da febbraio a ottobre presentando opere di pittura, scultura, grafica, fotografia di artisti nazionali e internazionali.

Informazioni sulla rassegna

Associazione Xearte

