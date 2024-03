Due percorsi s'incontrano, mostra di grafica di Virgilio Barison e ceramica di Giovanni Omodeo a Porta San Giovanni

Crisalide

Mostra di grafica e ceramica

Virgilio Barison

Giovanni Omodeo

Porta San Giovanni

piazzale San Giovanni | Padova

5 - 20 aprile 2024

Inaugurazione:

5 aprile 2024 | ore 18

Presenta la critica d'arte Virginia Baradel

DUE PERCORSI S'INCONTRANO… quelli di Virgilio Barison con quelli di Giovanni Omodeo in una originale mostra a Porta San Giovanni.

Virgilio Barison Nato sotto il segno del Toro, Virgilio Barison vive e lavora a Padova. Il tratto venusiano lo induce ad assecondare il suo fantastico attraverso i percorsi della comunicazione, dell’illustrazione, della grafica e del design, ambiti nei quali muove pensiero e mano con facilità d’intuito e sintesi. Negli anni 70 inizia la sua attività aprendo un’agenzia di comunicazione. Già membro AIAP, associazione italiana design della comunicazione visiva e BEDA, register of european Designers ha operato con successo a favore di marchi nazionali e internazionali, spaziando in diversi settori, senza mai abbandonare il suo interesse per l’arte e al design.

Nel 2014 abbandona definitivamente l’attività di comunicazione per dedicarsi esclusivamente a creazioni artistiche in tutte le loro forme partecipando a numerose manifestazioni d’arte con opere e installazioni e mostre personali. Egli esprime la sua creatività non solo attraverso quadri e sculture ma anche con produzioni finalizzate ad un arredo d’autore: arte senza maiuscole, arte dovunque, arte accessibile e condivisibile, proiezione di un immaginario individuale e collettivo scanzonato, ironico, allusivo. Nei suoi “artefatti”, così li definisce l’autore, è stato detto che sono presenti l'ironia, il gioco e la sperimentazione di Bruno Munari e ancora prima di artisti del Bauhaus. Opere molto originali, che parlano da sé. Il filo critico le lega direttamente alla Ricostruzione futurista dell'universo di Balla e Depero. Suoi “artefatt”i si trovano in Italia, Francia e Stati Uniti. Citazioni preferite: “L’arte è dove la sai vedere” (Marcel Duchamp).

Giovanni Omodeo, da molti anni attivo come grafico, ceramista e pittore. Ha insegnato per molti anni grafica e stampa presso l'Istituto d'arte Fanoli di Cittadella e al liceo artistico Corradini di Este.

Sensibile a problematiche sociali e ambientali ha partecipato negli ultimi 30 anni a numerose mostre collettive e personali anche con istallazioni ed estemporanee.

Il giorno 13 aprile M.Chiara Forcella presenta il suo libro di poesie “Cidules” Rotelle infuocate. La poetessa dialoga con il Prof. Collovini, docente presso l’Accademia d’Arte a Udine.

venerdì, sabato e domenica dalle ore 14 alle 18

barisoneco@virgilio.it

giovanniomodeo@libero.it

Associazione Xearte

info@xearte.net | https://www.xearte.net/

Comune di Padova

Settore Cultura e Turismo

cultura@comune.padova.it

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/porta-aperta-0