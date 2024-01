Mostra fotografica “#IOnonESISTO”, un viaggio nel mondo dei disturbi alimentari al San Gaetano

Prezzo non disponibile

Il Cif - Centro Italiano Femminile provinciale di Padova, in collaborazione con la Fondazione Ananke di Villa Miralago, organizzano una mostra fotografica per sensibilizzare le giovani generazioni ai disturbi del comportamento alimentare, mediante la testimonianza del dolore di chi ne soffre in prima persona ma anche indirettamente.

Il volantino della mostra "IOnonESISTO"

L’obiettivo del progetto, inserito all’interno di un più ampio programma di ricerca, prevenzione e formazione è quello di far conoscere il più possibile queste patologie per cercare di frenarne la diffusione intercettandone precocemente i sintomi.

Inaugurazione: venerdì 2 febbraio, ore 9 a seguire la conferenza sui disturbi alimentari.

Il programma della conferenza sui disturbi alimentari

Evento realizzato in collaborazione con l’ufficio Progetto “Città Sane” - Oms del Comune di Padova.

Segreteria Centro Italiano Femminile, sede provinciale di Padova

telefono 049 8771741

email segreteria@cifpadova.it

sito www.cifpadova.it

Centro Culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 - Padova

Da lunedì a sabato dalle ore 8 alle 19. Domenica dalle ore 10 alle 19. Il 2 febbraio conferenza sui disturbi alimentari

Ingresso gratuito

https://www.padovanet.it/evento/mostra-fotografica-iononesisto

https://www.cifpadova.it/news/2024/01/26/mostra-fotografica-io-non-esisto-viaggio-nel-mondo-dei-disturbi-alimentari/

https://www.facebook.com/cifpadova.it/

