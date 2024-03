Personale di scultura di Andrea Bianco a Villa Pisani a Monselice

Dal 22 al 24 marzo l’artista Andrea Bianco esporrà le sue sculture a Villa Pisani a Monselice.

Si tratta di sculture che non sono realizzate con metodi canonici pur essendo fatte di materiali classici come legno, marmo e ceramica.

Cosa vuol dire? Non vogliamo sciupare la sorpresa.

L’artista sarà sempre presente in mostra per rispondere a tutte le domande dei visitatori.

La mostra sarà aperta con i seguenti orari: venerdì 9-17; sabato e domenica 10-17.

Ingresso libero

Andrea Bianco

Mi chiamo Andrea Bianco.

Sono nato a Bolzano il 24 aprile 1970, sono sposato e padre di 4 figli.

Dal 2010 ho intrapreso un cammino artistico e formativo che mi ha portato a scolpire opere in marmo, pietra, legno, argilla e bronzo.

Nell’arco di poco tempo sono arrivato ad esporre in diverse location italiane ed estere.

Di solito preferisco realizzare personali, perché ritengo di potermi esprimere meglio. Allo stato attuale ne ho fatte più di una trentina.

HIn Italia ho realizzato mostre personali presso il Maschio Angioino a Napoli, il Palazzo Ducale a Massa, il Fortino e Villa Bertelli a Forte dei Marmi e soprattutto l’Accademia delle arti del disegno a Firenze, l’Accademia più antica al mondo.

In collettive ho esposto al museo del marmo a Carrara, al Palazzo Ducale di Genova e al Palazzo Ducale di Sabbioneta.

Su di me è stato realizzato un documentario prodotto dalla RAI dell’Alto Adige e sono stato ospite alle trasmissioni RAI “Unomattina” e “Sulla via di Damasco”; su Tv2000 sono stato ospite all’”Ora solare”.

Sono un tipo eclettico. Utilizzo diversi materiali con tecniche svariate e, realizzando sempre forme nuove. La mia arte è difficilmente catalogabile con le etichette classiche.

Ritengo che non si debbano tarpare le ali alla fantasia e all’entusiasmo di un artista.

Un soggetto che spesso ricorre nelle mie opere è la donna. Di essa desidero sottolinearne il mondo interiore fatto di sentimenti e delicatezze.

https://www.biancoandrea.com/

andrea.bolzano@gmail.com

pagina fb: andrea bianco scultore

Info web

https://www.comune.monselice.padova.it/c028055/po/mostra_news.php?id=4215&area=H

Foto articolo da comunicato stampa