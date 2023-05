Mostra d’arte a Selvazzano “Parlo meglio coi colori” della cooperativa sociale “Il girasole”

Sabato 6 maggio 2023, alle ore 11 in Sala Vittorio De Zanche a Palazzo Eugenio Maestri, la Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con Cooperativa Sociale “Il Girasole” organizza la Mostra d’Arte Espressiva “Parlo meglio coi colori” fili intrecciati, pennellate, corpi in movimento e parole. Un percorso espositivo/interattivo per riflettere sull’incontro con l’altro e sui segni che lasciamo nel mondo che abitiamo.

«La mostra organizzata dagli amici della Cooperativa Sociale “Il Girasole” – sottolinea il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – è una vera e propria esperienza che ciascun visitatore può vivere passeggiando nella nostra Sala De Zanche a Palazzo Eugenio Maestri. In questi giorni le scolaresche che partecipano ai laboratori proposti in Biblioteca hanno potuto conoscere gli educatori e i ragazzi della Cooperativa e partecipare alle varie attività legate all’uso e al significato delle parole. È per me una grande soddisfazione vedere realizzati dei progetti inclusivi e originali come “Parlo meglio coi colori” che sono certa regalerà a tutti momenti di riflessione ed emozione».

In occasione dei 45 anni di attività, la Cooperativa Sociale “Il Girasole”, fondata a Tencarola nel 1978, desidera condividere con la Comunità di Selvazzano Dentro un ritaglio della sua esperienza con persone con disabilità. L’invito è a provare la tessitura con il telaio a mano, l’espressione grafico pittorica, a riflettere sulle parole e sull’immagine, in una dimensione esperienziale in cui le parole sono solo una delle possibilità di comunicazione. L'esposizione evolverà e crescerà grazie al contributo di tutti. Ogni visitatore sarà invitato a lasciare una traccia del suo passaggio, il riflesso del valore dell’incontro con le persone come processo di reciproca conoscenza che se parte dal riconoscimento di ciò che accomuna può trasformare le differenze in opportunità, contrariamente queste sono destinate a costituire ostacoli e barriere.

La mostra sarà esposta fino a mercoledì 24 maggio 2023.

La Mostra sarà visitabile in orario di apertura della Biblioteca Melchiorre Cesarotti:

lunedì e giovedì 14.30-19; martedì e mercoledì 9-13/14.30-19; venerdì e sabato 9-13

Ingresso gratuito

