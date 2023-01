“In viaggio con Giotto & Co”, mostra d’arte allo Spazio 35 del Centro Culturale San Gaetano

Dal 14 gennaio al 14 febbraio lo Spazio 35 del Centro Culturale San Gaetano ospiterà “In viaggio con Giotto & Co”, mostra d’arte promossa dal Club per l’Unesco di Padova in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Padova.

Le 100 opere d’arte che compongono l’esposizione costituiscono il risultato di un progetto culturale e divulgativo che ha interessato 216 studenti fra i 13 e i 17 anni dell’Istituto Barbarigo, del Liceo Statale A. Cornaro, del Liceo Artistico Ferrari di Este e del Liceo Artistico A. Modigliani di Padova.

I ragazzi sono stati coinvolti, attraverso lezioni in aula e visite guidate negli 8 luoghi del sito “I cicli affrescati del XIV secolo di Padova” Patrimonio Mondiale UNESCO, in un percorso di conoscenza del passato al fine di strutturare un confronto con il mondo di oggi. I partecipanti sono stati quindi chiamati a dare ascolto e spazio ai loro sentimenti e desideri, esprimendoli attraverso la produzione artistica senza vincoli tematici o tecnici.

«Con questo progetto, il Club di Padova ha voluto perseguire alcuni degli obiettivi propri dell’UNESCO: l’educazione al bello, il coinvolgimento della comunità, la maggiore conoscenza e fruizione del nostro patrimonio storico e culturale” spiega la dottoressa Elda Omari, docente di Storia dell’Arte e Vicepresidente del Club per l’Unesco di Padova che ha curato e coordinato dell’iniziativa. “In un mondo sempre più tecnologico e in difficoltà per la pandemia e le guerre, attrarre l’attenzione delle nuove generazioni verso un periodo storico così distante, stimolare il loro interesse e fantasia per realizzare un elaborato unico è stato impegnativo, ma ha dato una grande soddisfazione. ll confronto, il dialogo e il rispetto delle varie culture sono il cuore pulsante che promuove le trasformazioni e i cambiamenti per un futuro migliore. La cultura non ha confini e non alimenta le ostilità, bensì, abbatte le barriere e rende il mondo più bello».

Il catalogo della mostra è realizzato a cura del Club per l’UNESCO con il contributo di SIT Group e Banca Mediolanum e sarà disponibile a offerta libera: i proventi andranno ad alimentare una raccolta fondi a favore di ospedali pediatrici e scuole in Ucraina.

«Coinvolgere i cittadini e soprattutto i giovani in età scolare nella divulgazione della conoscenza culturale lo consideriamo un modo innovativo di valorizzazione culturale che a sua volta non mancherà di far riflettere e ragionare sul fare cultura stesso.” commenta Andrea Colasio, Assessore alla Cultura del Comune di Padova. “Auspico che la mostra aiuti il visitatore ad avvicinarsi ad un’epoca della nostra città tra le più significative e a rafforzare la consapevolezza di come l’uomo contemporaneo e soprattutto i giovani trovino nella straordinaria eredità culturale del XIV secolo una fonte preziosa per capire in profondità non solo se stessi ma anche il passato e il tempo in cui viviamo».

Informazioni

“In viaggio con Giotto & Co”

Spazio 35 - Centro Culturale San Gaetano, via Altinate 71

14 gennaio - 14 febbraio 2023

Ingresso gratuito, visite guidate su prenotazione

Info e prenotazione visite: Club per l’Unesco di Padova

mail: eldaomari9@gmail.com Telefono: + 39. 333 6159300

Info web

https://clubperlunescopadova.it/

https://www.facebook.com/clubUNESCOPD/

Foto articolo da comunicato stampa