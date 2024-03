Mostra interattiva “Sperimentando” 2024, visite guidate virtuali e in presenza all’ex Macello

su prenotazione, 5 euro per adulti e 4 euro a studente per 1 turno

Inaugurazione: giovedì 15 marzo alle ore 11

Programma

La mostra scientifica interattiva di fisica, chimica e scienze naturali Sperimentando 2024, giunta alla sua XXII edizione è allestita alla Cattedrale ex Macello dal 16 marzo al 28 aprile 2024, e avrà come tema La scienza che stupisce.

Il tema della mostra di quest’anno si propone di raccogliere vari fenomeni della realtà quotidiana che generalmente stupiscono e che nella scienza trovano una spiegazione.

Nel campo della chimica, la curiosità dello spettatore sarà stimolata da magie che sono il risultato di reazioni chimiche. Con le scienze naturali sarà possibile esplorare un mondo infinitamente piccolo popolato da esseri viventi capaci di resistere a condizioni estreme. Infine per la fisica saranno mostrati eventi che sorprendono perché non seguono la logica comune.

Infine l’Arte stupirà grazie a bellissimi trompe d’oeil che tramite giochi di prospettiva creano l’illusione di paesaggi che non esistono.

Collaborerà nell’allestimento anche l’Unità di Comunicazione del CNR di Genova con una collezione di esperimenti dal titolo ”La Scienza si fa bella - Tra percezione e realtà”.

L'esperienza interattiva proposta da "Sperimentando 2024" sarà arricchita dalle visite in presenza con guida e, visto che negli anni di pandemia si sono dovute inventare nuove tecniche di fruizione, visite guidate virtuali; entrambe le modalità di visita sono su prenotazione visitando il sito: https://sperimentandoaps.wordpress.com.

Sono associati alla mostra alcuni laboratori didattici e due concorsi rivolti alle scuole secondarie (“L’Arte sperimenta con la scienza” per la realizzazione del logo, “Sperimenta anche tu” per la realizzazione di esperimenti da esporre); sono inoltre previsti tutto l’anno conferenze presso le scuole di Padova e presso l’Università Popolare “G. Oselladore” di Chioggia, spettacoli e altri eventi.

Sperimentando 2024 – La scienza che stupisce è a cura di: Comune di Padova – Assessorato alla Cultura, Associazione Sperimentando APS, Associazione per l’Insegnamento della Fisica, ed è realizzata con il patrocinio della Provincia di Padova, della Regione Veneto e della Società Chimica Italiana e del Piano Lauree Scientifiche-Chimiche UniPD, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Hanno collaborato: Rete di scuole di Padova (IIS Duca degli Abruzzi PD, IIS P. Scalcerle PD, ITIS G. Marconi PD, ITIS F. Severi PD, L.A. A. Modigliani PD, L.S. E. Fermi PD, L.S. A. Cornaro PD); Associazione Accademia dell’Affresco, Associazione Culturale La Vetta, CREA-Centro di Ricerca Agricoltura Ambiente, Giardino Carnivoro, Laboratorio di Modellato, La Masseria di Polverara, Planetario di Padova, Unità di Comunicazione del CNR di Genova, La Villa di Maser, VIMM - Veneto Institute of Molecular Medicine.

Si ringraziano: CONAD, Emvisia, ERI, FAVINI, La Plotteria, New Goose’s, Zanichelli.

Media partner: Il Gazzettino, Quadro advertising

Info

Prenotazioni mostra: QUI

sperimentandoaps@gmail.com

https://sperimentandoaps.wordpress.com

Dettagli

La mostra e? aperta a tutti ed e? indirizzata prevalentemente agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado ma si trovano esperimenti interessanti per tutte le età.

giovedì 15 marzo alle ore 11 presso la sede della mostra.

Orario di apertura

Da lunedì a sabato: mattina 8.45-12.45, due turni di visita con inizio alle 8.45 ed alle 10.45.

Pomeriggio: lunedì, martedì e giovedì 15-17, mercoledì 14- 17, venerdì e sabato 15-18, un solo turno di visita. Chiuso 26 /03 e 10/04 per valutazione lavori e premiazione.

Domenica e festivi: 10-13 e 15-19, tre turni di visita 10-13, 15-17 e 17-19.pad

Le visite vanno sempre prenotate, almeno 3 giorni prima della data prevista, sul sito https://sperimentandoaps.wordpress.com

L’apertura pomeridiana viene assicurata solo se ci sono prenotazioni per almeno 10 persone. Per comunicazioni urgenti telefonare al n. 3485664451 (ore pomeridiane o tramite sms/ whatsapp)

Per le visite alla mostra Sperimentando si chiede un contributo per coprire le spese organizzative e assicurare le visite guidate, che sono di due ore e prevedono l’assegnazione di una guida per piccoli gruppi.

Il contributo per la visita guidata alla mostra e? di 5 euro per adulti e di 4 euro a studente per 1 turno, con l’esclusione degli alunni diversamente abili, dei loro accompagnatori, dei docenti accompagnatori della scolaresca e di tutti i partecipanti a uno dei concorsi associati alla mostra. Per motivi di sicurezza, non sono previste visite senza la presenza di una guida.

Il contributo di Gruppi e scolaresche deve essere anticipato.

Come arrivare in via Cornaro 1

Dalla stazione autobus n. 5, 6, 9, 15, 24, 42 Altre linee: n. 13, 15 fermata di via Scardeone n. 5, 6, 24 fermata dell’Ospedale Civile, n. 9, 42 fermata di fine via Belzoni

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/sperimentando-2024

https://sperimentandoaps.wordpress.com/sperimentando-2024/

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/sperimentando-2024