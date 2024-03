Motta - “Tour 2024” allo Sherwood Festival

A pochi giorni dall’anniversario del suo rivoluzionario album d’esordio “La fine dei vent’anni”, Motta annuncia le prime date degli appuntamenti che quest’estate lo vedranno portare la potenza della sua musica sui palchi più suggestivi d’Italia.

Gli appuntamenti della tournèe vedranno il cantautore toscano esibirsi in cornici mozzafiato che saranno lo sfondo di uno spettacolo che ci riporterà - stavolta all’aperto - in quello spazio energico ma anche intimo che è stato il momento live del tour dell’album “La musica è finita”.

Tra i palchi che Motta calcherà, ovviamente, anche quello padovano di Sherwood Festival, il 12 luglio, per una data al costo simbolico di un solo euro.

La musica di Motta trova la sua massima espressione su un palco, tra il suo pubblico. L’artista riesce ogni volta a creare un momento magico di condivisione e carica emotiva, che arricchisce, concerto dopo concerto, l’anima di chi partecipa.

Valore aggiunto lo danno senz’altro anche i musicisti che lo accompagnano in tour. Quest’estate, dopo l’esperienza travolgente sul palco dei Magazzini Generali di Milano a novembre, alla band si aggiunge anche un’ospite d’eccezione: Roberta Sammarelli che porterà il suo basso all’interno della formazione. Insieme a lei troviamo, Giorgio Maria Condemi (chitarre) e Francesco Chimenti (basso e cello), da sempre al fianco dell’artista, a cui si sono uniti nei live invernali Davide Savarese (batteria) e Whitemary (synth e elettronica).

Motta è inoltre reduce da una nuova avventura cinematografica: l’opera prima di Massimiliano Zanin “THE CAGE - NELLA GABBIA”, uscita nelle sale il 22 febbraio. Il regista, nel suo debutto nel cinema di finzione, ha affidato a Motta la responsabilità di creare le atmosfere sonore che accompagnano la faticosa ricerca della protagonista verso la consapevolezza di sé e una tanto desiderata e combattuta libertà. La colonna sonora è stata anticipata dall’uscita del singolo “MINOTAURO” curato insieme a Danno (Colle der Fomento) e prodotto con Stabber.

Francesco Motta è un cantautore e compositore con tre album in studio all’attivo e uno dal vivo, centinaia di palchi calcati prima con i Criminal Jokers poi come solista e diverse colonne sonore per documentari e film d’autore. Diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, il suo rapporto artistico con il cinema è tuttora attuale: Motta sta lavorando a due colonne sonore per film italiani di prossima uscita. Tra i premi e i riconoscimenti per la musica, Motta è stato due volte vincitore della Targa Tenco per il miglior album (nel 2016 come Opera Prima con l’album “La fine dei vent’anni”, nel 2018 come Miglior Album in Assoluto con “Vivere o Morire”). Ad ottobre è uscito il suo ultimo album “La musica è finita”, lo stesso giorno inizia il tour nei club delle principali città d’Italia, che ha collezionato numerosi sold out.

Per i concerti a pagamento in programma di Sherwood Festival, i biglietti sono disponibili sul sito www.sherwoodfestival.it e sui circuiti di vendita ufficiali.

https://www.sherwoodfestival.it/motta-2024/

Bio Sherwood

Con centinaia di migliaia di presenze ogni anno, il festival di Sherwood è uno degli eventi più lunghi ed attraversati nel panorama italiano: ogni estate per 30 giorni, trasforma un parcheggio in uno spazio vivo, pulsante, libero, una città dentro la città. È uno dei festival indipendenti più ricchi di proposta musicale e culturale, dove la musica, la cultura, lo sport, la socialità, i dibattiti si mescolano e si intrecciano per costruire, insieme ai tantissimi collaboratori volontari, qualcosa di speciale: Sherwood Festival.

Questo evento è uno spazio pubblico vivo e reale in cui la musica, la cultura, lo sport, l’informazione, i dibattiti tentano di accorciare le distanze tra i punti di vista, cercano di indicare, tra le tante contraddizioni che vive la nostra società, un altro modo di vivere, di stare insieme, di vedere il mondo.

Nel corso della sua lunga storia, nata nel 1990, Sherwood Festival ha ospitato alcuni tra i nomi più importanti del panorama musicale nazionale e internazionale: Manu Chao, The Prodigy, The Offspring, Alice in Chains, NO FX, Die Antwoord, Public Enemy, Sepultura, Fatboy Slim, tra gli altri.

Nel 2018 viene lanciata la campagna “Sherwood Changes For Climate Justice”, il primo passo di un percorso che continuerà per ridurre sempre di più l’impatto ambientale che un evento come Sherwood Festival produce. Grazie a questa campagna è stato ridotto del 50% l’impatto climatico rispetto alle edizioni precedenti. Una sfida che è stata affrontata e vinta grazie anche alla sensibilità dimostrata dalle migliaia di persone che hanno attraversato la kermesse (Maggiori informazioni qui).

?Calendario in aggiornamento – dal 07/06 al 13/07

7 giugno 2024 | MARGHERITA VICARIO (1 euro può bastare)

11 giugno 2024 | PENDULUM LIVE

13 giugno 2024 | ARIETE

23 giugno 2024 | IDLES

26 giugno 2024 | Sherwood Goes HC #8: SLUG GORE, Rough Touch, Slowchamber (1€ può bastare)

27 giugno 2024 | SALMO + NOYZ NARCOS

28 giugno 2024 | Reggae Day #8: ANTHONY B + Attila (1€ può bastare)

3 luglio 2024 | BAD RELIGION + Special guest

4 luglio 2024 | GAZZELLE

11 luglio 2024 | GEMITAIZ

12 luglio 2024 | MOTTA (1 euro può bastare)

