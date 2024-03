"Muoviamoci per la pace!"

Hai tra 6 e 86 anni? Vuoi muoverti per la Pace? Ti aspettiamo sabato 6 aprile dalle ore 14 alle 17. Approfitta della Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace proclamata dall'UNESCO per vivere con noi un momento di amicizia. Insieme mettiamo in campo i nostri valori di rispetto e inclusione, in italiano e in francese. Viviamo un'esperienza di gioco indimenticabile con la palla ovale del rugby, Ezio Galon, giocatore di rugby franco-italiano della Nazionale italiana e del Treviso-Beneton, e i giocatori della Valsugana Rugby Padova. E se non vuoi giocare, potrai semplicemente chiacchierare in italiano e in francese con i membri e volontari dell'Alliance Françaises di Padova e del Veneto. Sarà anche aperto il Club house dove troverai panini caldi e bevande. L'evento è aperto a tutti, eccetto ai nostri amici a quattro zampe. Ti chiediamo soltanto di prenotare la tua venuta al link seguente: https://forms.gle/QnEYaiq9E2aXZNqE6.

La partecipazione è gratuita. Sarà proposta una raccolta fondi a favore del Progetto Benvenido, promosso dalla Fondazione Cariparo per aiutare l'accoglienza dei più piccoli nei nidi. L'iniziativa è organizzata dall'Alliance Française di Padova, dal Valsugana Rugby Padova e da Ezio Galon, con il patrocinio e la collaborazione di: Delegazione Ministeriale alla Francofonia presso il Ministero francese degli Sport e dei Giochi Olimpici e Paralimpici Comune di Padova, assessorato allo sport Alliance Française di Venezia Alliance Française di Verona Alliance Française di Vicenza Alliance Française di Treviso Federazione delle Alliances Françaises d’Italia Fondazione delle Alliances Françaises Ici on parle français - IOPFra, la rete virtuosa che dà visibilità ai luoghi francofoni Campus CIELS, Scuole superiore per mediatori linguistici i cui studenti preparano il glossario it-fr del rugby e faranno da mediatori durante l’incontro. Club per l’Unesco di Padova Organizzazione Europea della Salute, che opera per promuovere il mangiare sano e lo sport FIDAS Padova. Ti aspettiamo, vieni con parenti e amici! Viviamo questo evento come un momento di coesione incentrato sulla pace... e divertiamoci insieme anche in francese in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.