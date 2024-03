Museo della Navigazione Fluviale, tutti gli eventi del lungo fine settimana

Sabato 30, domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile 2024, dalle ore 09 alle 18, il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme (PD) organizza l'evento "In Gondola per Pasqua e Pasquetta!".

Prosegue anche per questo lungo weekend di Pasqua la possibilità di effettuare dei piacevoli giri in barca da circa 20-30 minuti utilizzando la gondola o per gruppi più numerosi altre imbarcazioni tradizionali venete. Sono organizzati dal Museo della Navigazione Fluviale, in collaborazione con l'Associazione TVB (Traditional Venetian Boats), che vi permetteranno di navigare sulle acque del canale Battaglia e visitare con un'originale prospettiva fluviale il Borgo di Battaglia Terme.

Vieni a immergerti nel mondo della navigazione fluviale tra gli oltre 3000 reperti del Museo e vivi una sorprendente esperienza di navigazione, godendo del panorama mozzafiato dei Colli Euganei e vivendo le antiche gesta del Barcaro!

Per tutta la giornata verranno organizzate a prezzi speciali delle visite guidate al Museo della Navigazione Fluviale.

Prossimi appuntamenti di navigazione previsti anche sabato 6 e domenica 7 aprile dalle ore 09 alle ore 18, sabato 13 e domenica 14 aprile dalle ore 09 alle ore 18, sabato 20 e domenica 21 aprile dalle ore 09 alle ore 18 e sabato 27 e domenica 28 aprile dalle ore 09 alle ore 18

Costi

15 euro per partecipante solo navigazione in barca;

per partecipante solo navigazione in barca; 23 euro per partecipante visita guidata al Museo e navigazione in barca;

per partecipante visita guidata al Museo e navigazione in barca; Sono previste delle riduzioni per le famiglie : ridotto 40 euro per famiglie di 3 componenti solo navigazione ( 60 euro visita guidata al Museo e navigazione in barca); ridotto 45 euro per famiglie di 4 componenti solo navigazione ( 65 euro visita guidata al Museo e navigazione in barca);

: gratuità prevista per i bambini fino ai 3 anni; per un numero di persone maggiore a 4 si prega di contattare il Museo, per organizzare al meglio l'esperienza.

Sabato 30 marzo 2024, dalle ore 15 alle ore 17

il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme (PD) organizza il laboratorio per famiglie “Come si Trasporta la Merce? Creazione dei Vasetti colorati per gli Ovetti di Pasqua!".

Uno speciale e divertente laboratorio dedicato alle famiglie per far divertire i giovani esploratori. Dapprima impareranno a trasportare la merce sui fiumi e canali utilizzando un plastico e delle barchette in legno e successivamente avranno la possibilità di decorare dei vasetti per inserirci una merce molto speciale: gli ovetti pasquali!

L'iniziativa è dedicata alle famiglie con bambini dai 3 anni in su. L'attività durerà circa 2 ore e consigliamo di presentarsi 15 minuti prima per svolgere le operazioni di biglietteria. Il programma prevede la visita al Museo della Navigazione Fluviale e successivamente il laboratorio.

Costi

10 euro per partecipante;

per partecipante; Sono previste delle riduzioni per le famiglie : ridotto 25 euro per famiglie fino a 3 componenti; ridotto 30 euro per famiglie fino a 4 componenti.

:

Lunedì 1° aprile 2024, dalle ore 15 alle ore 17

il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme (PD) organizza il laboratorio per famiglie “Caccia al Tesoro: Il Puzzle di Pasqua!".

A seguito di una visita animata nelle sale espositive del Museo, bambini e ragazzi, assieme ai loro genitori, parteciperanno a una divertente caccia al tesoro. Riusciranno i nostri piccoli avventurieri a trovare tutti i pezzi del puzzle nascosti tra i numerosi reperti del Museo?

Dopo aver ritrovato tutti i pezzi, i partecipanti potranno comporre il proprio puzzle e colorarlo a piacere.

L'iniziativa è dedicata alle famiglie con bambini dai 3 anni in su. L'attività durerà circa 2 ore e consigliamo di presentarsi 15 minuti prima per svolgere le operazioni di biglietteria. Il programma prevede la visita al Museo della Navigazione Fluviale e successivamente il laboratorio.

Costi

10 euro per partecipante;

per partecipante; Sono previste delle riduzioni per le famiglie : ridotto 25 euro per famiglie fino a 3 componenti; ridotto 30 euro per famiglie fino a 4 componenti.

:

La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata attraverso il sito https://museonavigazione.eu/it/prenotazioni/.

Per ulteriori informazioni contattaci via e-mail a info@museonavigazione.eu o al numero 049 525 170.

Si vuole ricordare, infine, che il Museo della Navigazione Fluviale è aperto tutti i giorni, da lunedì a domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.