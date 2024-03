Musica per la Settimana Santa alla chiesa di Santa Maria dei Servi

Martedì 26 marzo 2024, alle ore 20.30, alla Chiesa di Santa Maria dei Servi in Via Roma a Padova, concerto per la festività pasquale organizzato da Amici della Musica di Padova.

I quattro solisti Francesca Falasco (soprano), Erika Zulikha Benato (alto), Alberto Allegrezza (tenore) e Alberto Spadarotto (basso) saranno accompagnati dal CORO IRIS ENSEMBLE, diretto da Marina Malavasi e dagli STRUMENTISTI DEL DIPARTIMENTO DI MUSICA ANTICA DEL CONSERVATORIO "BENEDETTO MARCELLO" di VENEZIA.

In programma due cantate di J. S. Bach, la cosiddetta Cantata "Actus Tragicus", dal carattere intimo e malinconico, e la Cantata Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir, forse una delle prime cantate scritte da Bach, e infine il Trio sonata in fa maggiore per due flauti dolci di Georg Philipp Telemann.

Il coro Iris Ensemble, diretto da Marina Malavasi, è un gruppo vocale fondato nel 2007, che svolge attività concertistica a livello nazionale ed europeo. A partire dal 2010 ha collaborato con l’Orchestra La Bottega Tartiniana, e con molti altri gruppi strumentali quali La Pifarescha, la Camerata Accademica, l’Orchestra di Padova e del Veneto. La direttrice Marina Malavasi nella sua lunga carriera ha guidato vari cori (Nuovo Coro Polifonico, Ensemble Dodecantus, Speculum Musicae) realizzando concerti in Italia e all’estero. Ha conseguito numerosi riconoscimenti internazionali, anche per le sue registrazioni di polifonia rinascimentale in prima esecuzione moderna.

Il Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia ha acquisito una consolidata posizione di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda la ricerca, lo studio e la produzione del repertorio rinascimentale e barocco. L’ Ensemble barocco del Conservatorio di Venezia è composto da studenti impegnati nello studio delle prassi esecutive storiche con strumenti d'epoca ed è coinvolto in numerose produzioni musicali nei luoghi e nelle istituzioni più prestigiose di Venezia.

Ingresso libero.

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzata grazie al fondamentale sostegno di Carraro Group, al contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e della Regione Veneto, ed è in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova e il CIDIM Comitato Italiano Nazionale Musica.

In beve

