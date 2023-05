Il celebre duo Chiesa-Baglini per la rassegna “Musica sotto gli archi” a palazzo Sambonifacio

Si prepara per il fine settimana un nuovo appuntamento dell’edizione appena inaugurata di “Musica sotto gli archi”, rassegna all’aperto che la Fondazione Omizzolo-Peruzzi propone al pubblico nel portico di Palazzo Sambonifacio (in via Andreini 4, a Padova): suggestivo spazio raccolto eletto a salotto padovano della bella stagione, dotato di un’ottima acustica e con la piacevole vista sul giardino dello storico edificio in cui ha, da un paio di anni, preso sede la Fondazione.

Il secondo concerto del cartellone, in arrivo domenica 7 maggio, al consueto orario delle 20.15, propone un nuovo affascinante viaggio di scoperta della musica di Silvio Omizzolo e del Novecento storico italiano con due affermati musicisti della scena nazionale ed internazionale, sia in qualità di solisti che come componenti della loro affiatata formazione a duo (si tratta fra l’altro di una coppia anche nella vita): stiamo parlando di Silvia Chiesa e Maurizio Baglini, rinomato duo violoncello e pianoforte, fondato nel 2005, che vanta un’importante discografia, un repertorio incredibilmente vasto e centinaia di concerti in giro per il mondo, già ospite della Fondazione Omizzolo-Peruzzi nel 2016 e di ritorno a Padova con un altro meraviglioso programma interamente composto da musica italiana.

Si ascolteranno brani di Ferruccio Busoni (Serenata op. 34, Kultaselle KiV 237 - 10 variazioni su un tema finnico -, Kleine Suite op. 23), Alfredo Casella (Concerto per violoncello, archi e pianoforte), Mario Castelnuovo-Tedesco (Notturno - Toccata) e Omizzolo (Concerto per violoncello, archi e pianoforte). Silvia Chiesa, oltre ad essere l’artista che maggiormente ha allargato gli orizzonti sonori del violoncello, ha rilanciato il repertorio del Novecento, facendo riscoprire capolavori dimenticati. Maurizio Baglini, vincitore a 24 anni del “World Music Piano Master” di Montecarlo, è tra i pochi virtuosi in grado di eseguire la trascendentale trascrizione pianistica di Liszt della Nona Sinfonia di Beethoven.

Al duo sono state dedicate composizioni di Azio Corghi, Gianluca Cascioli e Nicola Campogrande. Insieme i due artisti hanno registrato per Decca le Sonate di Schubert, Brahms e Rachmaninov e l’integrale di Saint-Saëns per un cd allegato alla rivista Amadeus. La rassegna è realizzata in coproduzione con l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus, con il contributo del Fondo unico per lo spettacolo del Ministero della Cultura e con il patrocinio del Comune di Padova.

La rassegna è organizzata dalla Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi in coproduzione con l'Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus di Venezia, con il contributo del Ministero della Cultura e con il patrocinio del Comune di Padova.

Questo concerto partecipa alle celebrazioni per il Ventennale dell'Archivio Musicale Guido Alberto Fano, nato a Venezia nel 2003 e gemellato da più di 10 anni con la Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi.

Biglietti

Acquisto all’ingresso:

Intero euro 10 - Under 25 euro 5

Vendita all’ingresso da mezz’ora prima dell’orario di inizio del concerto.

Acquisto online ( il prezzo online è più conveniente di quello all’ingresso ):

Intero online euro 9,50 - Under 25 online euro 4,50 (commissioni comprese)

Vendita online (già attiva): https://oooh.events/evento/ fmop-biglietti-2/

N.B . - In caso di maltempo il concerto si terrà all'interno, nella Sala Omizzolo Peruzzi di Palazzo Sambonifacio.

Info: 340 9291163

info@ fondazioneomizzoloperuzzi.it

www.fondazioneomizzoloperuzzi. it

https://www.facebook.com/fondazioneomizzoloperuzzi/

«Vi attendiamo nella splendida cornice del giardino di Palazzo Sambonifacio, Via Isabella Andreini 4, Padova!»

La Presidente

Luisa San Bonifacio

Il Direttore artistico

Vitale Fano

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/972135440649172/

