Avventura tra le pagine: "Leggiamo al museo! Caccia al tesoro al museo"

Preparatevi a risolvere nuovi indovinelli al MUSME in una divertente caccia al tesoro! In occasione della quarta edizione di Avventure fra le pagine-Leggiamo al Museo, il MUSME propone un’attività per tutta la famiglia. Cercando fra i reperti e fra le pagine della collana di Editoriale Scienza, “Lampi di genio” di Luca Novelli, conosceremo al meglio personaggi raccontati dallo scrittore.

Venerdì 11 novembre dalle 18.

In occasione dell’evento, domenica 13 novembre alle ore 16 Luca Novelli presenterà il suo nuovo libro “Rachel Carson e la primavera dell’ecologia”.

Evento per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni

Biglietto: 35 euro a famiglia (per famiglie composte da 1,2 adulti e 1,2 o 3 bambini entro i 12 anni). Il biglietto include la visita al MUSME venerdì 11, sabato 12 o domenica 13 novembre 2022 .

Web: https://www.musme.it/caccia-al-tesoro/.