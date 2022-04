"Un naso e un patatrac – Cyrano de Bergerac", spettacolo al teatro ai Colli

Abile con parole e spada, Cyrano de Bergerac è uno degli eroi romantici che ha appassionato generazioni e ispirato film e rappresentazioni teatrali. Raramente è stato proposto ad un pubblico più giovane, ma con un naso importante Cyrano non deve aver avuto una vita semplice neppure da ragazzino.

Parte da qui, da questa “diversità” la lettura della compagnia Teatro Fuori Rotta del guascone poeta uscito dalla penna di Rostand, che domenica 10 aprile, sul palcoscenico del Teatro ai Colli (ore 16.30) presenta per la prima volta “Un naso e un patatrac”.

Si può essere “diversi” dagli altri e felici? E magari far diventare una diversità qualcosa che rende una persona unica? A queste domande risponde con poesia lo spettacolo ed il suo protagonista, un ragazzo che non riesce ad accettare il suo aspetto fisico, un innamorato che si sente a disagio e in imbarazzo quando rivela i suoi sentimenti e una giovane donna con le idee confuse.

La regia è firmata da Gioele Peccenini. In scena gli attori: Lucia Bizzotto, Pasquale Masiello, Lahire Tortora.

In breve

Teatro ai Colli (via Monte Lozzo – Padova)

Domenica 10 aprile 2022, ore 16.30

Un naso e un patatrac – Cyrano de Bergerac

Compagnia Teatro Fuori Rotta

Ingresso unico: 6 euro

