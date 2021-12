Natale ad Albignasego, tutti gli eventi del weekend

Il Natale ad Albignasego entra nel vivo e quello che sta per cominciare sarà un altro weekend ricco di iniziative natalizie tra mercatini, cultura, spettacolo, solidarietà e tante proposte per i più piccoli, grazie alla Pro loco e al ricco tessuto associativo della Città.

«Questo sarà l’ultimo fine settimana per cercare i regali di Natale» dichiara il sindaco Filippo Giacinti «e invito chi fosse ancora alla ricerca di qualche idea per dei presenti e dei pensieri a visitare i nostri mercatini e, soprattutto, ad acquistare nei negozi di Albignasego: è importante sostenere i nostri commercianti ed artigiani, in particolare dei negozi di vicinato, che animano il nostro tessuto economico con prodotti di qualità e con grande professionalità, per contribuire a mantenere lo stesso vivo e vivace».

I mercatini delle associazioni e degli hobbisti tra il parco di villa Obizzi e piazza del Donatore si svolgeranno sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10 alle 19: è obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto.

Proseguono inoltre le iniziative solidali dedicate a chi si trova in difficoltà: fino al 19 dicembre nei supermercati e alimentari che hanno aderito sarà possibile donare generi di prima necessità, per consentire alle famiglie in difficoltà economica di allestire il pranzo di Natale. Al villaggio di Natale in piazza del Donatore sia sabato che domenica si raccolgono invece giocattoli nuovi per i bambini meno fortunati. Un pensiero viene rivolto anche ai cani e gatti randagi, per i quali i Rangers d’Italia hanno organizzato una raccolta di alimenti il 22 dicembre dalle 15.30 nella loro sede in via Roma 224.

Domenica 19 alle 15 arriva Babbo Natale per i bambini, che potranno partecipare nel corso del fine settimana ai laboratori curati dai Genitori in fuga (su prenotazione scrivendo a eventi@prolocoalbignasego.it).

Per chi non l’avesse ancora vista in villa Obizzi continua la mostra fotografica “Fantàsia. un viaggio di ritorno” a cura dell’Associazione Interno 7.

E infine tanti spettacoli per tutti i gusti: sabato in piazza del Donatore alle 16 spettacolo teatrale di mimo “Momenti di silenzio” con Massimo Farina, a cura di The play teatro e cinema; alle 17 sul sagrato della chiesa di Mandriola “Illumina il quartiere”, festa con l’accensione del grande albero di Natale a cura dell’associazione Officina libera mente; alle 21 doppio concerto di Natale (su prenotazione e obbligo Green pass) nella chiesa di San Tommaso con il Coro e banda Città di Albignasego a cura di Ottave Parallele e nella chiesa di Mandriola “Aspettando il Natale” degli allievi del Cem. Domenica 19 in piazza del Donatore alle 11 arrivo dei Babbi Natale in moto a cura di Azzurra Eventi e alle 17 “Note di Natale sotto l’albero”, le più belle canzoni di Natale cantate e suonate da Cem e Mouge.

