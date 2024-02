"Nessuno ha il diritto di obbedire", proiezione film di Serena Nono al San Gaetano

Venerdì 16 febbraio 2024 | ore 18

Auditorium del Centro culturale Altinate San Gaetano

via Altinate 71 | Padova

Proiezione film di Serena Nono

"Nessuno ha il diritto di obbedire"

Con Carlo Alberto Bolpin, Paola Bigatto

e gli allievi dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni

Evento realizzato dal Comune di Padova in collaborazione con l'Accademia Teatrale Carlo Goldoni, l'Istituto veneziano per la storia della Resistenza (IVESER), l'Associazione Nazionale Divisione Acqui e rientrante tra gli appuntamenti del Giorno della Memoria 2024

Dettagli

Tra gli appuntamenti del "Giorno della Memoria" 2024, il Comune di Padova propone alla cittadinanza la proiezione del film di Serena Nono, Nessuno ha il diritto di obbedire.

Il film racconta – da un punto di vista molto specifico – la vicenda dell’eccidio dei soldati italiani a Cefalonia, nel 1943, consentendoci di ragionare non solo sugli eventi di un episodio doloroso della Seconda Guerra Mondiale, ma anche sulla relazione tra storia, memoria e presente.

Anche il titolo che Serena Nono ha scelto per questo lavoro ha motivazioni profonde e reali: «”Nessuno ha il diritto di obbedire” – chiarisce – è la frase che Hannah Arendt pare aver pronunciato commentando il processo al criminale nazista Adolf Eichmann.

Nel 1961 Hannah Arendt assistette, in qualità di inviata del settimanale "The New Yorker", ad alcune udienze del processo contro il criminale nazista Adolf Eichmann. Il suo reportage, che apparve in rivista nel 1963, fu rielaborato (con poche modifiche) dalla stessa autrice nel libro La banalità del male, pubblicato lo stesso anno.

Racconta Hannah Arendt che Eichmann aveva dichiarato di aver sempre vissuto secondo i principi dell’etica kantiana, in particolar modo per ciò che concerneva il dovere. La filosofa obietta invece che Kant sosteneva tutt’altro: che ogni uomo, in ogni sua azione, debba riflettere se la massima che guida il suo agire possa diventare una legge universale. Ognuno è legislatore, ognuno è responsabile.

Con: Carlo Alberto Bolpin, Paola Bigatto e gli allievi dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni

Informazioni

Ingresso libero

Ufficio Relazioni Esterne - Settore Gabinetto del Sindaco

tel. 049 8205232 - 5095 - 5557

relazioni.esterne@comune. padova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/nessuno-ha-il-diritto-di-obbedire

