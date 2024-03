Non Una di Meno e lo sciopero dell’8 marzo contro la violenza di genere

Riceviamo e pubblichiamo:

“L’8 marzo Non Una di Meno chiama tutte e tutti allo SCIOPERO indetto da diverse sigle sindacali e promosso in più di 30 città in mobilitazione in tutta Italia.

Siamo donne, persone lgbt*qia+, lavoratrici, studentesse, disoccupate, delegate sindacali, migranti, sex workers attive nel movimento transnazionale Non Una di Meno. Portare questa lotta femminista e transfemminista nei posti di lavoro non è mai stato facile, e oggi è ancora più complicato perché tante di noi un posto di lavoro non ce l’hanno più, lavorano in casa, o non sono nemmeno riconosciute come lavoratrici.

Ma lo sciopero femminista e transfemminista non è mai stato e non è soltanto interruzione della produzione o dei servizi, anche se rimane un nostro obiettivo bloccarli per fare sentire in questo modo tutta la nostra forza contro la violenza patriarcale. Lo sciopero femminista è l’occasione che abbiamo per ribellarci contro l’oppressione, per mettere in collegamento le diverse condizioni in cui viviamo e conquistare la forza di dire che non vogliamo più essere vittime o solo numeri nelle statistiche della violenza, dei femminicidi, della disoccupazione, della povertà.

L’8 marzo dimostriamo che non siamo sole, che siamo una forza collettiva e che può essere un grande momento per far sentire la nostra rabbia, i nostri bisogni, le nostre richieste, insieme a quelli di tante e tant? che in tutto il mondo, questo stesso giorno, scioperano e scendono nelle piazze insieme a noi.

Sarà SCIOPERO CONTRO IL GENOCIDIO.

Non Una di Meno esprime un netto rifiuto verso l’occupazione coloniale in Palestina, e attraverso questo sciopero desidera esprimere vicinanza alla popolazione colpita dalla guerra, così come a chi in Israele si oppone alla continuazione del genocidio disertando e manifestando.

Chiediamo un cessate il fuoco permanente e la fine immediata dell’occupazione coloniale.

Ci vediamo a Padova in Piazza Garibaldi ore 9.30!

Qui l'appello nazionale con le ragioni dello sciopero > https://nonunadimeno.wordpress.com/2024/03/01/appello-per-lo-sciopero-transfemminista-nel-lavoro-sociale-ed-essenziale/”

Dettagli dall’evento Facebook

Percorso corteo e tappe

h 9.30 Piazza Garibaldi

> concentramento e primi interventi

h 10 partenza del corteo

h 10.30 Corso Milano incrocio via Dante

> breve sosta per interventi

h 10.50 Milano incrocio riviera S. Benedetto

> breve sosta per interventi

h 11.15 Piazzale San Giovanni

> breve sosta per interventi

h 12 Piazzale Firenze

> breve sosta per interventi

h 12.30 Giardino degli Ulivi

> concentramento finale del corteo

h 12.30-16 Giardino degli Ulivi

> pranzo collettivo, musica, interventi politici, laboratori sulle forme di sciopero

Durata

3.6 km a piedi

2 ore e mezza circa a passo da corteo (45 minuti a passo tradizionale)

Mezzi pubblici per raggiungere il corteo

>Piazza Garibaldi: U03, U05, U11, U12, U13, U14, U16, U22

Tram: fermata Trieste a ca. 550 metri

>Corso Milano (incrocio via Dante/ incrocio riviera San Benedetto)

U06, U09, U10

>Piazzale San Giovanni U06, U12

>Piazzale Firenze U05

>Giardino degli Ulivi U05

Il settore dei trasporti aderisce allo sciopero, quindi non è garantita la continuità dei mezzi pubblici. Consigliamo di monitorare gli orari di bus e tram e di prenotare eventualmente un servizio taxi.

Bagni lungo il percorso

Abbiamo mappato i bagni accessibili lungo il corteo, le informazioni sono consultabili ai seguenti link:

- My Maps: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit...

- We Glad: https://weglad.eu/

Condizione strade e marciapiedi

Il percorso del corteo è stato appositamente scelto per le condizioni delle strade, il più possibile ampie e accessibili.

Cosa troverai sul camion in testa al corteo

Acqua, tappi per orecchie, ghiaccio. Porta la tua borraccia d’acqua, il cibo che ti è necessario per la mattinata e qualcosa da condividere per il pranzo sociale finale!

Rivolgiti a chi è nel camion in testa e a chi ha il gilet fucsia per qualsiasi esigenza.

Ci saranno dei posti in camion disponibili per chi non può camminare a lungo e/o ha necessità di riposarsi.

Interpretazione Lis e traduzioni scritte

Per i principali interventi politici che si svolgeranno in modo statico ci sarà l’interprete LIS.

Le dirette, le registrazioni del corteo e i principali interventi tradotti si troveranno nel canale Telegram di Non Una di Meno Padova (https://t.me/+8hhn_dlGQCwyMWI0).

Stimoli sonori e olfattivi

In alcuni momenti ci saranno esibizioni di tamburi ed uso di fumogeni. Avviseremo durante il corteo dove e quando saranno questi stimoli, così da permettere a chi desidera evitare l'esposizione di allontanarsi o di richiedere tappi a supporto.

Zona bianca

All'interno del corteo creeremo una zona calma (zona bianca) distante da forti stimoli uditivi. Comunicheremo la posizione al momento del concentramento.

Esigenze specifiche

Per esigenze specifiche prima o durante il corteo scrivici sui nostri canali Instagram o Facebook o all'e-mail nudm.padova@gmail.com. Faremo in modo di dare o raccogliere tutte le informazioni utili e di fornire un recapito telefonico per la giornata dell'8.

Info web

https://www.facebook.com/events/359363303587328/

