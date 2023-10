Novembre PataVino 2023, tutti gli eventi in programma

Torna anche quest'anno Novembre Patavino con la sua decima stagione che coinvolgerà tutta la città dal 4 novembre al 6 dicembre. Un traguardo importante per una rassegna che ha l’obiettivo di celebrare i luoghi incantevoli e le bellezze di Padova e le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio.

Oltre trenta eventi

Conferenze, concerti, visite guidate, workshop, degustazioni e contenuti video, con un totale di oltre trenta eventi che si svolgeranno in tutta la città, abbracciando i luoghi più caratteristici, tra cui i siti UNESCO della Padova Urbs Picta.

I prodotti autunnali

Non mancheranno, come da tradizione, gli appuntamenti conviviali con vere e proprie esperienze del gusto che metteranno in risalto le caratteristiche distintive dei prodotti autunnali provenienti da tutta la provincia di Padova, come il vino, i formaggi e il cioccolato.

Attenzione all'?ambiente

Un’attenzione particolare verrà data anche all’ambiente. La rassegna, infatti, promuoverà la mobilità sostenibile grazie all’utilizzo di una vettura ibrida messa a disposizione dal partner KIA Autoserenissima e ospiterà in diversi appuntamenti personalità del mondo della letteratura, dello spettacolo e dello sport che proporranno talk sulle tematiche ambientali di maggior attualità. Un viaggio di oltre un mese in alcuni dei palcoscenici più prestigiosi per valorizzare artisti, operatori culturali, commercianti e produttori locali che rappresentano una parte sempre più importante dell'identità e del patrimonio di Padova.

La rassegna

Dopo il successo ormai consolidato delle scorse edizioni la rassegna – ideata dall'associazione culturale Veneto Suoni e Sapori e promossa da Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il contributo della Provincia di Padova – propone anche quest’anno un programma che è frutto della sinergia tra enti pubblici, istituzioni, commercianti, aziende, associazioni culturali, artisti e produttori, che parteciperanno alle iniziative in una logica di rete che abbraccerà la città per promuovere al meglio il territorio e le sue numerose eccellenze.

«Un coinvolgente progetto culturale a 360 gradi»

«Un coinvolgente progetto culturale a 360 gradi. – dichiara Andrea Colasio, Assessore alla Cultura – Novembre Patavino è un attesissimo appuntamento che si estende per oltre un mese, dando spazio agli artisti e agli operatori culturali locali e nazionali. La scena musicale padovana vede molti dei suoi protagonisti esibirsi in contesti di prestigio, all'interno di un programma di grande spessore. Dal Battistero del Duomo all’Orto Botanico, dall’Oratorio di San Giorgio alla Cappella degli Scrovegni, dalla Sala dei Giganti alla Scoletta del Santo: un'occasione per raccontare Padova attraverso i suoi spazi culturali, religiosi, artistici e architettonici più prestigiosi. Un’opportunità per cittadini e turisti di esplorare i luoghi più caratteristici della città attraverso eventi esclusivi»

«Un lavoro che coinvolge tantissime realtà»

«Anche quest’anno Novembre Patavino è il frutto di un grande lavoro corale che coinvolge tantissime realtà grazie alle quali offriamo alla città e ai tanti turisti che ancora in questo spicchio d’autunno giungono a Padova un contenitore di eventi capace di soddisfare davvero tutti. – commenta l’assessore alle Attività Produttive e Commercio del Comune di Padova Antonio Bressa – La gastronomia tipica del nostro territorio, i cibi tradizionali e genuini, i vini dei Colli Euganei sono tra i protagonisti di questa kermesse anche attraverso degustazioni, appuntamenti conviviali e incontri con personaggi di spicco del settore. Un’occasione anche per conoscere e valorizzare le nostre botteghe tipiche e quelle storiche che celebreremo nel tradizionale Galà alla fine di novembre. Insomma, una Padova più viva che mai capace di fondere insieme il fascino dell’arte e della cultura, dei quali gli affreschi del ‘300 sono la punta di diamante, con il piacere di stare in compagnia nei tanti luoghi in cui gustare le bontà del nostro territorio, davanti a un semplice bicchiere di vino così come seduti in un raffinato ristorante».

Sapori d’Autunno

La programmazione di Novembre Patavino intreccerà anche un altro evento molto atteso dell’autunno padovano, la manifestazione Sapori d’Autunno che per due weekend (11-12 e 18-19 novembre) in Prato della Valle sarà la vetrina per i prodotti agricoli e i tesori della gastronomia del territorio con il pubblico che potrà conoscere, degustare, acquistare direttamente i prodotti locali dalle migliori aziende agricole.

«Sarà l’occasione per conoscere le tradizioni, i metodi di lavorazione – illustra Vincenzo Gottardo, Vicepresidente Provincia di Padova – e assaporare tutti i profumi e i gusti di stagione della campagna padovana e veneta, dai frutti autunnali dell’orto ai prodotti trasformati. Sapori d’Autunno si pone l’obiettivo di divulgare la cultura per il cibo sano a Km zero, di rendere note le caratteristiche nutrizionali degli alimenti e di sensibilizzare i cittadini alla tutela dell’ambiente e all’attenzione per la salute»

I partner

Numerosi i partner che contribuiscono alla realizzazione del festival: a cominciare dal main sponsor Banca Patavina – istituto che da sempre supporta il territorio attraverso iniziative di carattere culturale e sociale e che rinnova per il sesto anno consecutivo il suo sostegno al progetto – per proseguire poi con gli sponsor Kia Autoserenissima (presente sin dalla prima edizione), IN’s Mercato, Stylplex e Giuriolo&Pandolfo Assicuratori.

Importanti anche le partnership con Consorzio Vini dei Colli Euganei, Pasticceria Giotto, Caffè Pedrocchi, Roberto Callegari Gioielli, Coldiretti Padova e Campagna Amica.

E le collaborazioni di prestigiose istituzioni come la Camera di Commercio di Padova, Venice Promex, la Basilica di Sant’Antonio, la Diocesi di Padova, l’Università degli Studi di Padova, l’Ordine di Padova Eccellenti e l’Associazione Club Vecia Padova.

Media partner della rassegna Radio Padova e EasyRock che promuoveranno i contenuti di Novembre Patavino attraverso interviste esclusive e campagne promozionali.

«Siamo orgogliosi di sostenere il progetto Novembre Patavino, una manifestazione che valorizza la cultura e le tradizioni del nostro territorio, in particolare quelle legate al cibo e alla sua storia. – dichiara Francesca Anna Salmaso, Responsabile Marketing e Comunicazione In’s Mercato – Crediamo che il cibo sia un elemento fondamentale per la coesione sociale e per la promozione dell’identità locale, oltre che una fonte di piacere e benessere. Per questo vogliamo offrire ai nostri clienti e a tutti i cittadini l’opportunità di partecipare a eventi e iniziative che stimolino i sensi, la curiosità e la conoscenza, in un clima di condivisione e convivialità».

«Siamo felici ed entusiasti di intraprendere questo nuovo percorso con un marchio così importante in continua crescita – afferma Stefano Brunazzetto, AD Autoserenissima – Siamo certi che riusciremo a raggiungere importanti traguardi, nel pieno rispetto dei valori che contraddistinguono il brand Kia, grazie anche ad importanti partnership come Novembre Patavino, sempre più sensibili ad un futuro sostenibile».

Padova meravigliosa tra arte, parole e musica

Alcuni degli appuntamenti avranno come palcoscenico alcune delle sale più belle della città, inclusi i siti inseriti nella World Heritage List dell'UNESCO. Dal Battistero del Duomo all’Orto Botanico, dall’Oratorio di San Giorgio alla Cappella degli Scrovegni, dalla Sala dei Giganti alla Scoletta del Santo: sarà un'occasione unica per raccontare Padova attraverso i suoi spazi culturali, religiosi, artistici e architettonici più prestigiosi. In questi luoghi il pubblico potrà assistere a concerti, incontri o partecipare a speciali visite guidate abbinate a degustazioni di vini.

I talk

Il cartellone proporrà diversi percorsi culturali, di riflessione scientifica e incontri focalizzati sull’attualità con scrittori e autori che, partendo anche dai loro ultimi libri, si racconteranno e dialogheranno su temi e argomenti che spaziano dall’economia all’ambiente, dall'arte alla filosofia.

Tra gli ospiti personalità illustri della scena nazionale come Luigi Gallimberti (Sala del Romanino, 9 novembre), Ivano Dionigi e Umberto Curi (Sala Rossini, 12 novembre), Oscar Farinetti (Sala dei Giganti, 15 novembre), Beppe Severgnini (Auditorium San Gaetano, 22 novembre), Andrea Giuliacci e Gian Antonio Stella (Auditorium San Gaetano, 28 novembre), Lella Costa e Massimo Carlotto (Auditorium San Gaetano, 30 novembre), Paolo Venturini (Kia Autoserenissima, 1 dicembre) e Patrizio Roversi e Maurizio Camardi (Teatro Maddalene, 6 dicembre).

I concerti

La musica sarà protagonista con alcuni concerti di rara esecuzione in sale meravigliose come l'Oratorio di San Giorgio (che ospiterà il 5 novembre un concerto dedicato al canto di Hildegard von Bingen eseguito da InUnum ensemble), il Battistero del Duomo (dove potremo ascoltare il 10 novembre il nuovo visionario progetto Breath, dell’inedito duo composto dai sassofonisti Maurizio Camardi e Francesco Ganassin) e la Scoletta del Santo in cui il Coro da Camera del Concentus Musicus Patavinus proporrà un concerto di musica barocca (19 novembre).

Ricorrenze e celebrazioni

Non mancheranno gli eventi celebrativi di grandi figure della storia della musica come il concerto di Passepartout French Gipsy Band dedicato a Edith Piaf e alla canzone francese (Foyer del Teatro Verdi, 11 novembre), il Gran Concerto Classico con il quartetto d’archi femminile Les Fleurs Ensemble (Palazzo S.Stefano, 14 novembre), la presentazione del libro Maria Callas. La Diva umana con Annarita Briganti e Stefania Miotto (Sala Rossini, 26 novembre) e l’omaggio a Lucio Dalla tra parole e musica con la musicologa Angela Forin (Sala Rossini, 3 dicembre).

Le botteghe storiche

Come di consueto la rassegna promuoverà i luoghi del commercio padovano con particolare attenzione alle botteghe storiche cittadine, a cominciare dalla Liuteria Veneta di via Barbarigo a cui è dedicato l’evento di apertura (4 novembre): questo luogo d’eccellenza nella produzione e nel restauro di viole, violini, violoncelli, contrabbassi e viole da gamba verrà eccezionalmente aperto al pubblico per una visita guidata a cura del Maestro Liutaio Enrico Medaglia.

Immancabile, poi, il tradizionale Gala delle Botteghe Storiche Padovane (Sala Rossini, 29 novembre), un evento speciale tra testimonianze, immagini e aneddoti che quest’anno celebrerà i 50 anni di attività del 23 Dischi che per mezzo secolo ha rappresentato un’istituzione della musica padovana, accompagnando generazioni di musicisti e appassionati alla scoperta di artisti e rarità discografiche.

Inoltre, verrà ufficializzata l'iscrizione all'Albo dei locali storici e delle attività storiche della città di Padova delle botteghe padovane che hanno compiuto i 40 anni di attività.

Altro evento celebrativo da non perdere la proclamazione dei Padovani Eccellenti 2023 il 17 novembre nell’Aula Magna di Palazzo Bo.

Esperienze del gusto

Diversi saranno gli incontri enogastronomici, i workshop e le esperienze del gusto. L’Enoteca “La mia Cantina” proporrà una Masterclass sui vini dei Colli Euganei (Centro Culturale San Gaetano, 7 novembre) insieme a Filippo Carraretto premiato come miglior enotecario 2022. Mentre la sommelier Giulia Sattin guiderà il pubblico (Sala Bianca Caffè Pedrocchi, 8 novembre) in una degustazione di vini “alla cieca”.

E poi ancora altri appuntamenti con i vini naturali (Centro Culturale San Gaetano, 23 novembre), il cioccolato (Sala Bianca Caffè Pedrocchi, 24 novembre) fino alla degustazione di sakè per un viaggio immaginario che tocca i cinque sensi (Libreria Laformadelibri, 2 dicembre).

Sport e alimentazione sana

Una finestra dedicata all’alimentazione consapevole e l’attività sportiva è l’incontro di martedì 8 novembre presso la Sala della Gran Guardia nell’ambito del progetto Health Chef promosso da Venice Promex. Un dialogo con alcuni medici dell’Istituto Oncologico Veneto e la preziosa testimonianza del calciatore Andrea Barison. Un modo per raccontare come l’alimentazione e l’attività sportiva sono una combinazione vincente per chi vuole condurre uno stile di vita sano ed equilibrato, preziosi alleati per il benessere e la prevenzione.

Lo sport, questa volta dal lato delle imprese estreme, sarà ancora protagonista il 1 dicembre presso Kia Autoserenissima con la celebrazione dell’ultima impresa dell’ultrarunner Paolo Venturini.

La beneficenza

Tutti gli appuntamenti di Novembre Patavino sono su prenotazione fino a esaurimento posti al link novembrepatavino.it con alcuni eventi ad ingresso gratuito e altri con contributo di beneficenza per sostenere alcune importanti realtà del territorio come le onlus Gioco e Benessere in Pediatria e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti o i progetti di restauro e conservazione del Battistero del Duomo e del Museo Antoniano.

Social

Proprio nell’ottica di far conoscere meglio il vivace tessuto produttivo e culturale patavino, agli appuntamenti dal vivo si aggiungeranno cinque contenuti video, con contributi esclusivi che verranno promossi tramite i canali social ufficiali della kermesse (FB, IG, Youtube e Telegram @suonipatavini) grazie alla collaborazione con la blogger Cristina Papini, fondatrice di Galline Padovane che porterà il pubblico a scoprire i luoghi più suggestivi della città.

https://suonipatavini.it/eventi/novembre-patavino-2023

Il programmma

NOVEMBRE PATAVINO

cultura, sapori e territorio

X edizione

Padova | 4 novembre - 6 dicembre 2023

SABATO 4 NOVEMBRE | ORE 18

LIUTERIA VENETA DI ENRICO MEDAGLIA via Barbarigo 17/a | Padova

ARTIGIANI DELL’ARTE: I VIOLINI DI ENRICO MEDAGLIA

LIUTERIA VENETA DI ENRICO MEDAGLIA via Barbarigo 17/a | Padova DOMENICA 5 NOVEMBRE | ORE 10:30

ORTO BOTANICO via Orto Botanico 15 | Padova

I SEGRETI DELL'ORTO BOTANICO

ORTO BOTANICO via Orto Botanico 15 | Padova DOMENICA 5 NOVEMBRE | ORE 18:30

ORATORIO DI SAN GIORGIO piazza del Santo | Padova

IN QUELLA LUCE LÌ – SINGING HILDEGARD

ORATORIO DI SAN GIORGIO piazza del Santo | Padova MARTEDÌ 7 NOVEMBRE | ORE 18

SPAZIO35 CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova

TERRITORIO DIV INO – MASTERCLASS SUI VINI DEI COLLI EUGANEI

SPAZIO35 CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE | ORE 17:30

SALA DELLA GRAN GUARDIA piazza dei Signori | Padova

HEALTH CHEF & IOV – INSIEME PER STARE BENE

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE E ATTIVITÀ SPORTIVA: UNA COMBINAZIONE VINCENTE

SALA DELLA GRAN GUARDIA piazza dei Signori | Padova MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE | ORE 18

SALA BIANCA CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

I CINQUE SENSI DEL VINO

SALA BIANCA CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE | ORE 17

SALA DEL ROMANINO MUSEI CIVICI EREMITANI piazza Eremitani 8 | Padova

GUARIRE IL PAZIENTE, CURARE LA PERSONA

SALA DEL ROMANINO MUSEI CIVICI EREMITANI piazza Eremitani 8 | Padova VENERDÌ 10 NOVEMBRE | ORE 18:30

BATTISTERO DELLA CATTEDRALE piazza Duomo | Padova

BREATH: NOTE DI FIATI AL BATTISTERO DEL DUOMO

BATTISTERO DELLA CATTEDRALE piazza Duomo | Padova SABATO 11 NOVEMBRE | ORE 18

FOYER TEATRO VERDI via dei Livello 32 | Padova

OMAGGIO ALLA CANZONE FRANCESE

FOYER TEATRO VERDI via dei Livello 32 | Padova DOMENICA 12 NOVEMBRE | ORE 10:45

PRATO DELLA VALLE Prato della Valle | Padova

ALLA SCOPERTA DI PRATO DELLA VALLE

PRATO DELLA VALLE Prato della Valle | Padova DOMENICA 12 NOVEMBRE | ORE 17

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

IVANO DIONIGI E UMBERTO CURI: L’APOCALISSE DI LUCREZIO. POLITICA, RELIGIONE, AMORE

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova MARTEDÌ 14 NOVEMBRE | ORE 18:30

PALAZZO SANTO STEFANO piazza Antenore | Padova

GRAN CONCERTO CLASSICO

PALAZZO SANTO STEFANO piazza Antenore | Padova MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE | ORE 18

SALA DEI GIGANTI PALAZZO LIVIANO piazza Capitaniato 7 | Padova

OSCAR FARINETTI: 10 MOSSE PER AFFRONTARE IL FUTURO

SALA DEI GIGANTI PALAZZO LIVIANO piazza Capitaniato 7 | Padova GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE | ORE 16:30

SALA DELLA GRAN GUARDIA piazza dei Signori | Padova

A TAVOLA CON GLI ANTICHI ROMANI

SALA DELLA GRAN GUARDIA piazza dei Signori | Padova VENERDÌ 17 NOVEMBRE | ORE 17

AULA MAGNA DI PALAZZO BO via VIII Febbraio 2 | Padova

PREMIAZIONE DEI PADOVANI ECCELLENTI 2023

AULA MAGNA DI PALAZZO BO via VIII Febbraio 2 | Padova DOMENICA 19 NOVEMBRE | ORE 11

PRATO DELLA VALLE Prato della Valle | Padova

MERCATO DELL'ANTIQUARIATO TRA SWING, COLLEZIONISMO E VINTAGE

PRATO DELLA VALLE Prato della Valle | Padova DOMENICA 19 NOVEMBRE | ORE 18:30

SCOLETTA DEL SANTO piazza del Santo | Padova

IL BAROCCO NELLE AMERICHE

SCOLETTA DEL SANTO piazza del Santo | Padova MARTEDÌ 21 NOVEMBRE | ORE 21

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

PADOVA, CITTÀ FELICE

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE | ORE 21

AUDITORIUM CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova

BEPPE SEVERGNINI: LA MOBILITÀ SOSTENIBILE TRA PRESENTE E FUTURO

AUDITORIUM CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE | ORE 18

SPAZIO35 CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova

CONSUMANDO S’IMPARA EVENTO SPECIALE

SPAZIO35 CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova VENERDÌ 24 NOVEMBRE | ORE 18

SALA BIANCA CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

100% CIOCCOLATO

SALA BIANCA CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova SABATO 25 NOVEMBRE NOVEMBRE | ORE 15:30

AGORÀ CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova

DAL VIGNETO AL CALICE: UN VIAGGIO NEL FUTURO DEL VINO

AGORÀ CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova DOMENICA 26 NOVEMBRE | ORE 17

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

MARIA CALLAS. LA DIVA UMANA

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova MARTEDÌ 28 NOVEMBRE | ORE 21

AUDITORIUM CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova

GIAN ANTONIO STELLA INTERVISTA ANDREA GIULIACCI

AUDITORIUM CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE | ORE 18

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

GALA DELLE BOTTEGHE STORICHE PADOVANE

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE | ORE 21:15

AUDITORIUM CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova

LELLA COSTA, MASSIMO CARLOTTO, MAURIZIO CAMARDI: DIALOGHI SULL'AMBIENTE PRIMA ASSOLUTA

AUDITORIUM CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova VENERDÌ 1 DICEMBRE | ORE 18:30

KIA AUTOSERENISSIMA via Uruguay 27 | Padova

PAOLO VENTURINI: IMPRESE DA RECORD AI CONFINI DELLA TERRA

KIA AUTOSERENISSIMA via Uruguay 27 | Padova SABATO 2 DICEMBRE | ORE 18

LIBRERIA LAFORMADELIBRO via del Carmine 6 | Padova

STORIE D’ORIENTE: ALLA SCOPERTA DEL GIAPPONE

LIBRERIA LAFORMADELIBRO via del Carmine 6 | Padova DOMENICA 3 DICEMBRE | ORE 18

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

NEL MARE DEI SOGNI: IL MONDO DI LUCIO DALLA

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova MARTEDÌ 5 DICEMBRE | ORE 18

CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI piazza Eremitani 8 | Padova

I SEGRETI DI GIOTTO EVENTO SPECIALE

CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI piazza Eremitani 8 | Padova MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE | ORE 21:15

TEATRO MADDALENE via S. Giovanni di Verdara 40 | Padova

ALLA SCOPERTA DELL’AFRICA CON PATRIZIO ROVERSI

Programma completo, info e prenotazioni su www.novembrepatavino.it

Foto articolo da Facebook