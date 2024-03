Olly live all'Hall di Padova con “Lo rifarò, lo rifaremo tour”

A pochi giorni dall’uscita di “DEVASTANTE” - il nuovo singolo uscito l’8 marzo per Epic Records Italy/Sony Music - Olly annuncia LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR, la tournée nei club in partenza a dicembre 2024, organizzata e prodotta da Magellano Concerti. I biglietti sono già disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali.

Dopo un tour estivo di 16 date, “IL MONDO GIRA TOUR”, e lo show SOLD OUT di chiusura al Fabrique di Milano, Olly tornerà sui palchi dei principali club Italiani a dicembre 2024 partendo da Milano (lunedì 02 dicembre @ Fabrique), per proseguire poi a Firenze (giovedì 05 dicembre @ Viper Theatre), Venaria Reale (TO) (giovedì 12 dicembre @ Teatro Concordia), Padova (venerdì 13 dicembre @ Hall), Bologna (sabato 14 Dicembre @ Estragon), Pozzuoli (NA) (giovedì 19 Dicembre @ Duel Club) e finire a Roma (venerdì 20 Dicembre @ Hacienda).

Le date saranno l’occasione per ascoltare dal vivo “Devastante”, il nuovo brano che prosegue un percorso sempre più cantautorale, intimo e riflessivo già intrapreso con il brano “A Squarciagola” e il singolo più scanzonato “Tutto con te”.

Scritto da Olly e prodotto in collaborazione con JVLI, “Devastante” è una ballad dal sound pop, in cui l’artista esprime il desiderio di costruire relazioni sempre più stabili e durature, con il timore e la consapevolezza di ció che questo può comportare. Perciò, come se fosse un crash test, Olly si immagina cosa possa significare vivere, sognare, piangere, ridere con una persona al proprio fianco, per poter confessare senza paura “Per me sei devastante”.

Nel videoclip - diretto da Amedeo Zancanella, prodotto da Borotalco TV con la direzione artistica di Tommaso Bordonaro - Olly ha voluto che i fan fossero i veri protagonisti, coinvolgendoli direttamente nel progetto e mostrando la genuinità di ciascuno. Per un’iniziativa dell’artista, alcuni fan hanno potuto ascoltare in anteprima esclusiva “Devastante” dalle loro camerette. C’è chi si commuove, chi sorride e chi ascolta con attenzione riconoscendosi in ogni parola del testo. Quando Olly appare a sorpresa accanto a loro, l’emozione esplode e la musica crea un rapporto ancora più intimo e corale.

Racconta Olly: «Con “Devastante” cerco qualcosa in grado di “rompermi” continuamente, di farmi ripartire ogni volta come fosse la prima. Non importa se è l’amore di un attimo o di una vita intera, auguro a tutti e a me stesso qualcosa di devastante, per lasciarsi amare senza far vincere la paura di perdere. È proprio il rischio di romperci che ci permette di amare davvero».

Lunedì 02 dicembre - MILANO @ Fabrique

Giovedì 05 dicembre - FIRENZE @ Viper Theatre

Giovedì 12 dicembre - VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia

Venerdì 13 dicembre - PADOVA @ Hall

Sabato 14 dicembre - BOLOGNA @ Estragon

Giovedì 19 dicembre - POZZUOLI (NA) @ Duel Club

Venerdì 20 dicembre - ROMA @ Hacienda

OLLY

Emerso dalla scena genovese, Olly - classe 2001 - è un cantautore il cui stile è definito fin dai primi passi da un metodo hip-hop e dalla centralità della parola, che si esalta in un utilizzo della voce profondamente melodica, a tratti soul. Con questa formula raggiunge i primi successi nel 2019, attirando l’attenzione di realtà come Metatron e Sony, con cui inizia un percorso nel 2021. Agli elementi già presenti nella sua sensibilità si aggiunge, grazie all’incontro con il producer JVLI, una tendenza alla musica elettronica che si traduce in brani dal carattere movimentato ed estremamente coinvolgente. “Un’altra volta” è il più grande risultato in questo senso: a tutti gli effetti un tormentone (che conta al momento oltre 8 milioni di stream) che ha fatto vibrare i “TIM Summer Hits” e altri palchi estivi, inclusi quelli di Frah Quintale e Blanco.

Olly è stato nominato “Artista del Mese” per MTV New Generation con il singolo “Lego” (2021) e ha collaborato con vari artisti provenienti dal rap e dal pop, tra cui Arisa (per il remix del singolo “La Notte”), continuando a definire un’identità cangiante, in un flirt senza fine con pop, hip-hop, dance, elettronica, canzone d’autore e un solo punto fermo: essere Olly.

Il 28 ottobre pubblica il singolo “Fammi Morire” ed è stato selezionato tra gli 8 finalisti di Sanremo Giovani. Il 16 dicembre passa la selezione con il brano “L’Anima Balla” guadagnandosi un posto tra i Big in gara nella 73° edizione del Festival di Sanremo, gareggiando con l’inedito “Polvere” (disco di Platino). Sempre il 16 dicembre 2022 pubblica il nuovo EP “Il Mondo Gira” seguito dal repack “Gira, Il Mondo Gira” (disco d’Oro). A marzo 2023 esce “LA NOTTE VOLA RMX” con la partecipazione straordinaria dell’interprete originale LORELLA CUCCARINI. Dopo il successo de “IL MONDO GIRA LIVE” Olly torna ad esibirsi con “IL MONDO GIRA TOUR”, la tournée estiva che, prodotta e organizzata da Magellano Concerti, lo ha visto protagonista di 16 date in tutta Italia. Il 9 giugno pubblica il nuovo singolo “TUTTO CON TE” mentre il 3 novembre 2023 esce il brano “A SQUARCIAGOLA”. Il 10 dicembre 2023 si è esibito al Fabrique di Milano (SOLD OUT) per la tappa di chiusura del “IL MONDO GIRA TOUR” e successivamente viene scelto come unico artista italiano per “Artist to watch 2024!” di VEVO DSCVR. L’8 marzo pubblica il nuovo singolo “Devastante” e, pochi giorni dopo, annuncia LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR la tournée nei club che, prodotta e organizzata da Magellano Concerti, partirà da dicembre 2024.

