"Oltre il marketing tradizionale: l'AI come alleato al marketing per generare lead e clienti velocemente"

Vuoi creare una strategia di acquisizione di nuovi clienti costante, che funzioni in ogni periodo dell'anno? È importante oggi creare un vero e proprio percorso di acquisizione clienti per essere efficaci nel mercato! Il seminario mira a fornire agli strumenti pratici e intuizioni innovative per sfruttare al meglio l'AI nel marketing, con strategie di acquisizione clienti innovative, ma soprattutto efficaci, rapide e misurabili!