Open factory 2021, porte aperte e visite guidate nelle aziende padovane

Torna Open factory l’appuntamento per scoprire le realtà del territorio. L’evento di domenica 28 novembre, dalle 14.30 alle 19, è un happening per visitare aziende in presenza. Qui tutti i dettagli.

Non solo, cliccando qui si potranno scoprire le aziende che parteciperanno in digitale.

Ricordiamo che per accedere agli eventi in presenza è obbligatorio presentarsi ed esibire regolare Green Pass secondo quanto previsto dalle norme vigenti

AUXIELL

Padova / Attività riservata al progetto Academy

In occasione di Open Factory auxiell, azienda di consulenza che supporta imprese ed organizzazioni che vogliono diventare esempi attraverso la Complete Lean Transformation, organizza un seminario rivolto ai partecipanti al progetto Academy sul tema dell'orientamento al lavoro

AZZURRO DIGITALE

Padova / Intervento digitale

Come è possibile avviare un processo di digitalizzazione delle aziende manifatturiere, per la raccolta dati e per ottimizzare i processi produttivi? A Open Factory lo spiegheranno i fondatori dell'azienda in un intervento live & digital

BIOS LINE

Ponte San Nicolò (PD) / Intervento digitale

Intervento live & digital per illustrare come nascono e vengono distribuiti i prodotti a base fitoterapica, attingendo alla ricerca più avanzata e attraverso processi produttivi a elevato standard qualitativo e di sicurezza

CARRARO

Campodarsego (PD) / Attività in presenza

Carraro partecipa a Open Factory in modo particolare, realizzando all'interno dello stabilimento di Campodarsego un evento di stand up comedy incentrato su temi legati al territorio e alla diversità. Un modo diverso, e leggero, di affrontare argomenti seri e attuali.

