Opera al cinema, “Il flauto magico" al Piccolo Teatro in differita dal Teatro alla Scala di Milano

Martedì 25 ottobre alle ore 19.30 il Piccolo Teatro di via Asolo ( zona Paltana) per la rassegna di "Opera al cinema" propone "Il flauto magico” di Wolfgang Amadeus Mozart, in proiezione sul grande schermo cinematografico, in differita dal Teatro alla Scala di Milano, con sottotitoli in italiano.

Si tratta della prima produzione nata qualche tempo fa dal progetto di collaborazione tra la Scala, l’Accademia di Canto e uno dei più prestigiosi registi del nostro tempo, Peter Stein, per presentare ogni anno i migliori giovani cantanti internazionali in un contesto d’eccellenza e al termine di un percorso artistico inedito per qualità e livello di approfondimento.

La direzione d'orchestra e' affidata ad Adam Fisher.

Stein ha dichiarato che il suo obiettivo era fare una Zauberflöte integrale con giovani cantanti che parlassero un perfetto tedesco senza accento, non necessariamente madrelingua: Fatma Said, che interpreta Pamina, è egiziana, Yasmin Özkan, che presta la voce alla Regina della notte, è turca. Nel cast anche Till Von Orlowsky nei panni del protagonista Papageno, Martin Piskorski in quelli di Tamino, Martin Summer in quelli di Sarastro e Theresa Zisser in quelli di Papagena.

Ingresso

Biglietti interi 10, ridotti 9, associati e bimbi 8.

Apertura biglietteria ore 18.45

Info e prevendite su https://www.piccolo-padova.it/il-flauto-magico/

Foto articolo da https://www.piccolo-padova.it/il-flauto-magico/