Orazione civile in occasione della Giornata della memoria il 25 gennaio 2024. Perché? «Perché sta succedendo qualcosa di molto grave, ed è che col passare del tempo cominciamo a pensare che l'atto stesso di ricordare basti ad assolverci...ci stiamo liberando dal senso di colpa, e pensiamo che il passato non sia più un nostro problema. E invece il problema esiste...il problema è che il male assoluto è stato compiuto, il problema è che il male compiuto è compiuto per sempre. Il male compiuto non ha un passato. Non c'è data di scadenza, per questo».