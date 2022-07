Una passeggiata a tinte fosche per le vie del centro storico di Padova in bilico fra il reale e il sogno, raccontando i luoghi della città dal punto di vista dell’ombra. In compagnia della nostra guida autorizzata scoprirai dove si nascondono antiche leggende, ascolterai le storie di omicidi efferati che sconvolsero la città e andremo a caccia di FANTASMI che popolano antichi palazzi. Tra i protagonisti, ci saranno il fantasma della dama azzurra, il fantasma del lumino ed il fantasma della Torlonga.

Una visita guidata dedicata a quanti non hanno paura di guardare dentro il lato oscuro di questa città ricca di storie delle persone che ci hanno vissuto nei secoli. Visita in esterni.

Venerdì 29 luglio 2022:

1° turno: 19.30

2° turno: 21.30

DURATA: 1h30

RITROVO: Piazza del Castello, Padova. ATTENZIONE! ZONA ZTL!

CONTRIBUTO: 13 euro, 6 euro ridotto fino a 16 anni

Prenotazione obbligatoria dal sito: https://eventi.venetosegreto.com/evento/padova-ghost-tour-a-caccia-di-fantasmi-delitti-e-misteri-venerdi-29-luglio/.