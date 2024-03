Domenica 21 aprile torna la Padova Marathon 2024.

Nata in occasione del Giubileo del 2000, la Padova Marathon in questi anni si è affermata come l’appuntamento sportivo di riferimento per tutto il territorio.

L'edizione 2024 prevede la maratona di 42,195 km, la mezza maratona di 21,097 km, la gara paralimpica, le Stracittadine di 10, 5 e 1 km, oltre all'area Expo e ad una serie di eventi.

Le modalità e i costi d'iscrizione, le informazioni sui percorsi, gli orari della manifestazione e il programma delle iniziative sono disponibili sul sito della Padova Marathon.

La manifestazione, organizzata da Assindustria Sport Padova, è realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Padova.

Modifiche alla viabilità

Le modifiche alla viabilità verranno pubblicate appena disponibili - https://www.padovanet.it/evento/padova-marathon-2024

Per informazioni

Assindustria Sport

Stadio Daciano Colbachini, piazzale Azzurri d’Italia - Padova

telefono 049 5002503

email info@padovamarathon.com

sito www.padovamarathon.com

