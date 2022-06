Al Padova Pride Village arrivano Cristina D’Avena, Virginio, Michela Giraud ed Elecktra Bionic

Da mercoledì 22 a sabato 25 giugno prende il via un’altra settimana al Padova Pride Village, il più grande Festival LGBTQI+ in corso alla Fiera di Padova. Quattro giorni intensi che vedranno sul palco del festival protagonista la musica, la cultura e sempre tanto divertimento.

Tra gli ospiti: Cristina D’Avena, Virginio, Michela Giraud, Elecktra Bionic. Il programma nel dettaglio.

Cristina D'Avena ospite d’onore al Padova Pride Village – mercoledì 22 giugno

Cristina D'Avena sarà l’ospite d’onore al Pride Village, mercoledì 22 giugno, per festeggiare quarant’anni di carriera da regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati. È un legame speciale quello tra la cantante e il festival LGBTQ+ patavino per il quale nel 2017 con “L’estate migliore che c’è” e nel 2020 con “Faccio la brava” ha interpretato la sigla. Colonna sonora di intere generazioni, Cristina proporrà sul palco le canzoni più amate dal pubblico, dalla "Canzone dei Puffi" a “Kiss me Licia”, da “Occhi di gatto” a “Magica, magica Emi”, fino ai suoi ultimi successi musicali, in una serata indimenticabile che farà tornare tutti un po’ bambini.

I cancelli della kermesse si apriranno come di consueto alle 19.30 con i successi musicali dell’estate e le notizie dal mondo dello spettacolo e del gossip dell’Aperiradio presentati da Giusva e Lorenzo Bosio. La serata si concluderà in pista con la dance di Kevin Gallo.

[Ingresso 10 euro dalle 19.30 alle 23.30, gratuito dalle 23.30 alle 02]

“Piazza Village” alla scoperta di nuovi talenti e disco night – giovedì 23 giugno

Nella serata di giovedì 23 giugno, dopo l’Aperiradio, prenderà il via il secondo appuntamento con “Piazza Village”, talent giocoso all’insegna del divertimento per scoprire nuovi cantanti, entertainer o semplicemente abili giocatori.

In attesa della disco night, i “Villeggianti” avranno inoltre a disposizione sette punti bar, per un aperitivo o un after dinner, un’enoteca e una caffetteria. Per cenare potranno scegliere tra cucina fusion, primi e grigliate, tartare di pesce, pizzeria e paninoteca.

Dopo lo show si balla con il “pop LGBTQ+” di Stefano Radda, DJ che, dall’età di 17 anni, suona e collabora con locali e organizzatori di eventi di fama nazionale.

[Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 3 euro dalle 21 alle 2]

Virginio presenta al Village il nuovo singolo “M’incanta” – venerdì 24 giugno

Musica ancora protagonista della serata di venerdì 24 giugno. Il Pride Village avrà il piacere di avere sul proprio palco Virginio, che presenterà al pubblico il suo nuovo singolo M’incanta (MP Film/Gotham Dischi e Universal Music Italy) in uscita proprio quel giorno. Reduce dai suoi ultimi successi in America e in America Latina, dove ha pubblicato il singolo Mañana, versione in spagnolo di Rimani, il cantautore racconta nel brano una generazione che vuole vivere il presente senza programmare troppo: «una canzone per chi non vuole più fare programmi, per chi vuole godersi il momento che sta vivendo, per chi non vuole necessariamente promettersi per sempre».

L’incontro sarà preceduto da un talk che vedrà ospite Daniele Calzavara, responsabile dell’Associazione Milano Check Point, casa community-based milanese dove ricevere supporto per la propria salute sessuale e informazioni riguardo all’HIV, le infezioni sessualmente trasmissibili (IST) e la PrEP. Con lui verrà trattato in maniera chiara e senza pregiudizi il tema del “chemsex”.

La serata del venerdì proseguirà sui due dancefloor. All’esterno si esibiranno Le Strulle, tre professioniste della consolle che amano definirsi “Figlie del rock, della dance e dell’orgoglio gay”. Sul palco interno a farla da padrone sarà Dj Fake Plastic, virtuoso della consolle influenzato dalla musica house, acid house, new beat della fine anni ’80. Dj resident in molte discoteche italiane, partecipa come guest a molti eventi in Italia e all’estero sempre suonando musica innovativa dalla House alla Deep House, Techno, Techno House.

[Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 8 euro dalle 21 alle 4]

Michela Giraud e Elecktra Bionic - sabato 25 giugno

Grandi ospiti saranno al Padova Pride Village anche sabato 25 giugno, quando al Village arriveranno la regina della stand-up comedy Michela Giraud ed Elecktra Bionic, vincitrice della prima stagione di Drag Race Italia. Ospiti entrambi del talk condotto da Lorenzo Bosio, direttore artistico del Pride Village, racconteranno le loro vite di protagoniste sulla cresta dell’onda.

Diventata l’idolo di tanti ragazzi grazie ai suoi video di “Educazione cinica” e oggi prima donna italiana ad avere uno special original tutto suo su Netflix, Michela Giraud è stata inclusa nel 2021, nella lista di Forbes Italia delle 100 personalità femminili accomunate da leadership e creatività. Nel corso della sua carriera, divisa tra teatro, cinema e televisione, è conduttrice di CCN, su Comedy Central. Grazie alla prima stagione di “Lol: chi ride è fuori”, show comico di Amazon Prime Video, la sua popolarità è cresciuta ulteriormente arrivando ad essere co-conduttrice de “Le Iene”, ospite fissa di “Michelle Impossible” e ancora conduttrice di “C’era una volta l’amore” su Real Time. Il suo special comico targato Netflix si intitola "Michela Giraud: la verità, lo giuro!".

Elecktra Bionic vanta il primato di essere stata la prima concorrente a vincere la prima stagione di “Drag Race Italia”, edizione italiana del popolare show condotto negli USA da RuPaul e qui da Priscilla, Tommaso Zorzi e Chiara Francini. Oltre alla carriera come drag Queen ha lanciato una limited edition di prodotti con Mac Cosmetics.

Al termine dei talk, si ballerà all’esterno con Moira DJ. All’interno prenderà invece il via il party organizzato in collaborazione con Lato B con alla consolle Protopapa, dj, produttore e direttore creativo di FluidoStudio.

[Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 8 euro dalle 21 alle 23.30; 18 euro dalle 23.30 alle 4 con prima consumazione inclusa]

La XV edizione del Padova Pride Village è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova. Partner sono Anima, bitHOUSEweb, Flexo, Trash&Chic. Allestimenti: Cobra, Ferraro. Sponsor: Coca Cola, Comunian, Carrera, Stabilo Boss, Virgo. Media partner: Radio Wow.

Il Pride Village si trova all’interno del Polo Fieristico di Padova con accesso da via Rismondo, Ingresso M – Padiglione 8. Le aree parcheggio sono accessibili da via Rismondo (Porta L- Ingresso M). Inoltre, sono presenti diverse aree in via Goldoni, via Berlinguer e via Piccinato (strisce blu gratuite dalle 20 alle 8).

I ticket di accesso potranno sempre essere acquistati all’arrivo in Fiera, all'ingresso, il giorno stesso. Grazie alla collaborazione con Ticketmaster, sono disponibili anche in versione "prevendita saltafila" online all’indirizzo:

Grazie all'accordo con Aps Holding, è disponibile per il pubblico del Village il parcheggio di via Goldoni a costo agevolato: Biglietto a serata (dalle 18 alle 6): 2,50 euro; Abbonamento per tutta la durata del Festival, dalle 18 alle 6, 25 euro

