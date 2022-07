PadovaCiak 2022: serate finali e premiazione al parco Prandina

Venerdì 15 e sabato 16 luglio 2022, sempre a partire dalle 20:30 e sempre al Parco Prandina a Padova in Corso Milano 113, Serate Finali della settima edizione di PadovaCiak, il concorso video che valorizza i quartieri della Città di Padova!

Ingresso libero

Il programma

Venerdì 15 luglio h. 20:30 - serata dedicata al maestro Gaetano Rampin con proiezione di corti del maestro e selezione di corti del Pluriart Film Festival (corti in lingua originale con sottotitoli in italiano)

Al Parco Prandina di Padova il 16 luglio è in programma alle 20.30 la serata finale di PadovaCiak, il concorso per corti organizzati dall’associazione PluriArt per valorizzare i quartieri della città ,giunto alla settima edizione, che dalle 20.30 si concluderà con la proiezione e premiazione delle opere in gara quest’anno con 1000 euro in palio per il vincitore. Sarà presente l’assessore Benciolini (ingresso libero).

PadovaCiak è il concorso cinematografico organizzato dall’Associazione Culturale padovana Pluriart presieduta dal regista Vincenzo Agosto e con il patrocinio del Comune di Padova e della Veneto Film Commission.

Forte dell’impiego del più suggestivo e creativo mezzo di comunicazione, il video, il progetto da anni mira a valorizzare in maniera originale e inedita i quartieri della città di Padova mettendoli al centro di una vera “gara” aperta anche a chi non ha mai girato video; gli originali lavori di massimo 7 minuti sono stati fatti valutare da una competente giuria e visti durante la cerimonia di premiazione finale e online.

L’iniziativa ha coinvolto una ventina di troupe cinematografiche (oltre 120 in totale nelle precedenti edizioni) per realizzare le loro produzioni dal 15 al 22 giugno con l’obiettivo di far giungere in città filmaker e appassionati anche da fuori provincia e rendere Padova la protagonista assoluta dei ciak. Nella settimana di lavorazione si potevano incontrare per le vie, le piazze, i parchi, gli argini, vari attori, tecnici e maestranze in ogni angolo. Il contest è stato aperto a persone di ogni età, singoli, troupe già formate, associazioni, scuole. Ogni troupe ha avuto a disposizione 7 giorni di tempo per realizzare il proprio video mediante qualsiasi tipo di videocamera (anche un telefono cellulare) utilizzando alcuni elementi obbligati come il tema del corto, una famosa scena di un film interamente riprodotta, un particolare della città di Padova, l’ambientazione del proprio cortometraggio in uno dei 6 quartieri.

La giuria è composta da: Rebecca Basso della Emera Film, specializzata in produzione e post produzione video e distribuzione cinematografica; Ezio Leoni, critico cinematografico e Elianda Cazzorla, giornalista di spettacoli.

Due grandi novità di quest’anno sono i premi:

il primo premio sarà per la prima volta in denaro, ben 1000 euro che verranno consegnati al referente della troupe vincitrice.

Il premio speciale Pluriart di 500 euro sarà in buono noleggio attrezzature audio/video.

Il premio “Gaetano Rampin” (a cui è dedicato il Festival) al migliore attore e migliore attrice (targhe) sarà dedicato al grande maestro socio fondatore dell’associazione Pluriart, scomparso poco tempo fa; infine è previsto il pubblico del pubblico (targa).

Ulteriore novità, quest’anno Emera Film, partner dell’iniziativa, si riserva il diritto di selezionare un cortometraggio tra quelli presentati, che a suo insindacabile giudizio risulti essere particolarmente idoneo alla distribuzione Video On Demand e ne curerà gratuitamente l’uscita. Qualora la produzione fosse interessata, potrà offrire anche il servizio di comunicazione, ufficio stampa e distribuzione festivaliera ad una tariffa ridotta.

Info www.padovaciak.it

https://www.facebook.com/padovaciak

https://www.facebook.com/events/417923860384358/417923867051024/

